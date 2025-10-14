PIMEM pide un nuevo concurso para los quioscos de prensa de Palma por lotes más pequeños

La patronal de la Pequeña y Mediana Empresa, PIMEM, ha pedido al Ayuntamiento de Palma un nuevo concurso para la gestión de los quioscos de prensa de Palma. Tras conocer el cierre de los cinco puntos de venta debido a la inviabilidad económica de su gestión, la patronal asegura que "se hubiera podido intentar evitar incorporando otras condiciones a la hora de conceder los permisos de explotación".

PIMEM argumenta que el primer paso que se debería haber dado es la posibilidad de dividir por lotes individuales cada uno de los quioscos y de esta manera "cada punto de venta tendría su propia gestión y análisis de viabilidad". Esta circunstancia "podría dar la posibilidad de salvar los quioscos rentables y cerrar los no rentables, pero siempre dando la opción de "intentar salvar el máximo de establecimientos para minimizar el riesgo de cierre total".

Definir qué productos se pueden vender

Un segundo punto que esgrime la patronal es que si se basa el pliego de condiciones en el precio, las ofertas que se presentan son "muy temerarias" y los futuros gestores pueden llegar a desvirtuar el punto de venta "con el afán de recaudar y cubrir las exigencias del Ayuntamiento". En este sentido, PIMEM cree importante incorporar entre los requisitos exigidos aspectos como la experiencia, analizar el proyecto de negocio o saber en todo momento qué productos complementarios se pueden o no se pueden vender en este tipo de establecimientos.

Finalmente, considera que "se debería limitar y priorizar claramente el espacio para la venta de la prensa y revistas, y delimitar la venta de otros productos".