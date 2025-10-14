Palma prohibirá más plazas de alquiler turístico, las 'party boats' y nuevos albergues

Palma se encamina hacia una prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico, las 'party boats' que se celebran en el Paseo Marítimo y la apertura de nuevos albergues que "operan como hoteles de baja categoría". Así se ha expresado este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una comparecencia conjunta con el primer teniente de alcalde de Turismo, Javier Bonet.

La ciudad cuenta ahora con 639 viviendas de alquiler turístico legales en unifamiliares (en pisos la actividad está prohibida, aunque la oferta ilegal prolifera). Martínez ha anunciado que se prohibirán nuevas plazas y si las actuales se dan de baja no se van a sustituir.

Este anuncio supone llevar a la práctica la aprobación de una proposición de Podemos en el pleno de mayo del año pasado que contó con los votos del PP y que se materializará con la modificación del Plan General "cuanto antes". El veto a nuevos alquileres se hará "en todas sus modalidades y en todo el municipio".

Del mismo modo, Martínez ha anunciado un compromiso del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para prohibir las 'party boats' en el Paseo Marítimo, unas fiestas polémicas que proliferan en verano y que están en la diana de los vecinos por el ruido que generan y el tipo de turismo que atraen.

Javier Bonet y Jaime Martínez, este martes en Cort. / Cort

La competencia para vetar esta actividad corresponde a la APB, pero Martínez ha asegurado que el Consistorio cuenta con su complicidad. "Les hemos trasladado la necesidad de prohibirlas. Y se les ha transmitido no solo nuestra voluntad sino también la exigencia", ha indicado el alcalde.

"La Autoridad Portuaria ha cambiado su manera de entender la ciudad, y entiende que la integración del puerto y de la ciudad tiene que ser total. Y eso pasa por prohibir las 'party boats'. Pero si tenemos que dar más pasos los daremos; como Ayuntamiento tenemos herramientas, y si no instaríamos al Govern para que lo hiciera legislativamente", ha manifestado Martínez.

Reconversión de albergues

Finalmente, Martínez ha ratificado una prohibición de nuevos albergues que ya había sido aprobada. Del mismo modo, se ha referido a la realización de "un trabajo para reconvertir los que ya existen y que la izquierda aprobó estos últimos ocho años", que ha calificado de "albergues disfrazados de albergues juveniles que operan como hoteles de baja categoría".

En este sentido, ha señalado que los que permanecen abiertos a día de hoy "serán objeto de inspección para confirmar que hacen la actividad para la que están autorizados".