Lucía Muñoz responde a Jaime Martínez: "Que deje de decir cuñadeces, igual es él quien debe renunciar a su sueldo hasta que solucione el problema de la vivienda"

"Lo que le pediría al alcalde es que deje de decir cuñadeces, que da vergüenza ajena, y se ponga a trabajar. Igual es él quien debe renunciar a su sueldo hasta que solucione el problema de la vivienda". La regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, responde de forma contundente a Jaime Martínez después de que este le haya pedido que "devuelva el dinero que ha robado" a los ciudadanos de Palma tras su participación en la flotilla.

La activista mallorquina carga duramente contra Martínez, al que acusa de "calentar el sillón" en lugar de ayudar a los ciudadanosde Palma. "Lo que me pregunto es qué está haciendo el alcalde para ganarse el sueldo. Solo le veo calentar el sillón, estar en palcos y despachos y nunca al lado de los ciudadanos, siempre está al lado de los promotores inmobiliarios y de quien hace negocio con la miseria de la gente".

En este sentido, la regidora de Podemos hace referencia al caso de Son Bordoy. "Hoy mismo sale en los periódicos que van a desahuciar a 200 personas y el Ayuntamiento está trabajando con la promotora inmobiliaria en vez de intentar cumplir con el derecho a la vivienda y ofrecer una alternativa habitacional a estas personas", destaca Muñoz. Por ello, le vuelve a reclamar que "deje de decir cuñadeces y se ponga a trabajar".

"Principios de Podemos"

Respecto a las críticas que ha recibido por su participación en la Flotilla, Lucía Muñoz argumenta que ella se presentó a las elecciones "con una organización política, Podemos, que defiende unos principios y un programa entre los cuales se encuentra la solidaridad internacional". Por este motivo asegura que no existe mejor forma de hacer su trabajo que "poner el cargo público al servicio de los activistas y al servicio de una misión humanitaria en un momento en el que se está cometiendo el peor genocidio del siglo XXI".

"Entiendo que para formaciones como PP y Vox, que tienen otra manera de hacer política a través de los negocios y calentar el sillón, no entiendan que se puede hacer política con un pie en la calle y otra en la institución, cumpliendo la obligación de cualquier cargo público que es defender los derechos humanos y la legalidad internacional", sostiene la regidora de Podemos.