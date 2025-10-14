Jaime Martínez pide a Lucía Muñoz que devuelva "el dinero que ha robado a los palmesanos"
El alcalde califica de "buena noticia" el regreso de la regidora de Podemos a Palma, pero critica que "ha estado un mes y medio fuera sin trabajar"
Acusa a la concejala de "financiar al Estado de Israel" por su intención de pagar los 2.500 euros de multa que el país hebreo impuso a Reyes Rigo
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha considerado una "buena noticia" el regreso a sus casas de Lucía Muñoz, Alejandra Martínez y Reyes Rigo, las tres activistas palmesanas que se embarcaron en la flotilla humanitaria rumbo a Gaza. Sin embargo, ha pedido a la regidora de Podemos que "devuelva el dinero que ha robado" a los ciudadanos de Palma.
"Estoy muy contento de que ya estén en su casa, es una buena noticia. Y también lo es que todos los rehenes [secuestrados por Hamás] estén en su casa. Tenemos que estar contentos", ha introducido Martínez preguntado por el regreso de la portavoz municipal de Podemos durante una comparecencia este martes para hablar de medidas turísticas.
"Muñoz anunció que se iba en agosto y le contesté en una carta que yo como alcalde no tenía ninguna competencia de cara a cualquier riesgo que podía afrontar allí, y le recomendé que se quedara en Palma, que allí no tenía ningún trabajo", ha manifestado el primer edil.
"Estoy contento de que esté aquí, pero le pediría que devuelva el dinero que ha robado a los ciudadanos de Palma. Ha estado un mes y medio fuera de Palma sin trabajar. En mi carta le recordé que sus obligaciones estaban aquí y no las ha cumplido", ha criticado en referencia a la ausencia de la regidora, que se embarcó el 31 de agosto, estuvo varios días encarcelada en Israel y regresó el lunes a Palma.
"Está financiando a Israel"
Del mismo modo, también ha criticado la intención de la regidora de pagar los 2.500 euros de multa que Israel impuso a Rigo como condición para liberarla. "Le agradecería que con el dinero de los ciudadanos de Palma no financie a ningún Estado, en este caso Israel. Si es verdad que estos 2.500 euros para liberar a otra persona se los da a Israel, les está financiando. Por tanto, le pediría que no lo haga con el dinero de los palmesanos, sino con el suyo", ha subrayado Martínez.
