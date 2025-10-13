Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Relojería Alemana empieza la obra de la futura Boutique Rolex en el edificio de Can Alomar

Espacio donde abrirá la Boutique Rolex en el Passeig del Born.

Espacio donde abrirá la Boutique Rolex en el Passeig del Born. / Raúl Sanz

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

La Relojería Alemana ha empezado la transformación de su tienda ubicada en el histórico edificio de Can Alomar, en el Passeig del Born, en una Boutique Rolex, con la previsión de abrir sus puertas en el verano de 2026. La empresa de la familia Fuster mantiene una relación muy estrecha de décadas con la firma suiza de relojes de pulsera y accesorios de lujo. En el lateral del edificio que comparte con Louis Vuitton ya se han levantado los andamios para ejecutar la obra. El pasado agosto, coincidiendo con su 145 aniversario, la Relojería Alemana inauguró su segunda tienda en el Born, en los bajos del edificio de Can Caubet, obra del arquitecto Gaspar Bennazar.

