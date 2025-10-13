Palma prepara una ordenanza para desarrollar proyectos de Inteligencia Artificial

El Ayuntamiento de Palmaavanza en la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) tanto en su gestión como en los servicios públicos que ofrece a los ciudadanos. «La ciudad afronta una oportunidad única para consolidarse como referente en el uso de la IA, en el marco del proyecto transformador de ciudad que supone el Palma Culture and Innovation Bay», destaca el regidor de Innovación, Llorenç Bauzá de Keizer, en referencia al distrito digital.

En este contexto, el Consistorio ya ha impulsado diversas acciones vinculadas a la innovación y la inteligencia artificial. Entre ellas destaca el desarrollo del primer agente tutor virtual con IA, diseñado para combatir el acoso escolar y las adicciones tecnológicas, fruto de una colaboración con el Ayuntamiento de Inca y una ‘startup’ mallorquina.

Asimismo, se ha avanzado en la creación de un gemelo digital de Palma, generado mediante una nube de puntos 3D en el casco antiguo. «Esta herramienta permitirá simular distintos escenarios urbanos, desde desastres naturales hasta el crecimiento de nuevos barrios, facilitando así una planificación más eficaz», informa el Ayuntamiento.

Este gemelo digital podría también cobrar protagonismo en el ámbito turístico. En este sentido, se ha propuesto que permita monitorizar y gestionar de forma más precisa los flujos de visitantes, mejorando tanto la experiencia turística como la sostenibilidad del territorio.

«Además, a lo largo de 2025 se ha avanzado en otros aspectos como el acuerdo de colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos piloto de IA orientados a la eficiencia en la gestión municipal, o la implantación del curso piloto de Microsoft Copilot Pro para optimizar el trabajo diario del personal público», subraya Cort.

Una de las iniciativas más destacadas en materia de inteligencia artificial en Palma es la redacción de una ordenanza municipal Sandbox, cuya aprobación e implantación está prevista para 2026. Esta normativa permitirá el desarrollo de proyectos piloto de innovación, smart cities y experimentación tecnológica en el entorno urbano de la ciudad.

El concepto Sandbox hace referencia a espacios regulados «donde se pueden probar y validar soluciones innovadoras en bienes y servicios municipales, en un entorno real y controlado». Esta ordenanza forma parte del proyecto Palma Culture and Innovation Bay.

Convocatoria de proyectos basados en IA

«Con esta normativa, se ordena, regula y aporta seguridad en el impulso de la innovación en la ciudad; se atrae talento, inversión y startup, posicionando Palma como una ciudad moderna; se impulsa la gobernanza de la innovación, facilitando la colaboración público-privada; y se permite la validación de soluciones antes de su implementación definitiva», destaca Cort.

Se espera que en 2026 pueda aprobarse esta ordenanza y lanzar la primera convocatoria de proyectos basados en IA en materia de cultura, deporte, sostenibilidad y gestión pública. La supervisión de los proyectos se llevará a cabo a través de un grupo de trabajo llamado Comisión Sandbox.