Més critica la "alianza" publico-privada un para expulsar a 200 personas de Son Bordoy y edificar una urbanización

Més per Palma ha advertido de la "alianza" entre el Ayuntamiento de Palma y la promotora Pryconsa para desahuciar a 200 personas de los terrenos de Son Bordoy, con el objetivo de "favorecer el negocio especulativo" con la construcción de una nueva urbanización.

Con estos términos ha alertado la portavoz de los ecosoberanistas en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, de la reactivación de este proyecto urbanístico en la zona, después de que las personas que viven allí hayan recibido las respectivas órdenes de desalojar los terrenos.

Truyol ha indicado que estas personas viven en infraviviendas en Son Bordoy desde hace años, después de haber sido desahuciadas previamente de la zona de Can Pere Antoni para construir otros bloques de viviendas e instalarse allí.

De este modo, ha recriminado a la corporación municipal que ahora les "condene a vivir en la calle", porque "no les da ningún tipo de alternativa habitacional" y los precios del mercado son "totalmente inaccesibles para estas familias en situación de vulnerabilidad".

Truyol ha calificado este procedimiento de "crueldad urbanística" y "negligencia histórica" porque, a su juicio, el PP "hace lo que ha hecho siempre". Así, ha explicado que hace 30 años el exalcalde de Palma Joan Fageda echó a estas familias de Can Pere Antoni y ahora el alcalde de Palma, Jaime Martínez, estaría "repitiendo la historia con más violencia y crudeza".

Més per Palma ha vinculado esta actuación con el "modelo de ciudad especulativo" que, a su manera de ver, "aplica el PP allá donde gobierna", puesto que estaría basado en la "construcción de urbanizaciones de lujo, en la destrucción del tejido vecinal y en la expulsión de las familias con pocos recursos".

"La alianza público-privada que tanto defienden el alcalde y el PP consiste al dejar gente en la calle para hacer pisos a precios imposibles. Es su manera de entender la ciudad, un negocio para unos pocos, no un hogar para todo el mundo", ha afirmado Truyol.

"Desmantelamiento" de la Oficina Antidesahucios

La representante municipal ha advertido del "desmantelamiento" que estaría llevando a cabo el Consistorio en la Oficina Antidesahucios de manera "silenciosa", ya que ha relatado que, en estos momentos, "no habría ningún funcionario" que pueda hacer los informes jurídicos para ayudar a familias como estas, que se encuentran "indefensas ante un ayuntamiento y unos promotores inmobiliarios que solo tienen un objetivo hacer negocio con la vivienda".

Més per Palma ha apuntado que ya advirtió públicamente en el mes de marzo que el PP "reactivaba el proyecto de Son Bordoy con parámetros más depredadores y especulativos".

En ese sentido, han mostrado su oposición al proyecto, al igual que habrían hehco vecinos y las entidades ecologistas, por "llenar de cemento un entorno rural importante para el Molinar y para la ciudad". "Este proyecto fue obligado por una ley autonómica para favorecer unos intereses privados", han remarcado.

Por otro lado, Més hace suyas las advertencias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha detectado "incongruencias" en las notificaciones catastrales y "falta de transparencia en el proceso judicial".

"Esto no es un conflicto urbanístico, es una crisis humanitaria provocada por decisiones políticas. No puede ser que un Ayuntamiento expulse familias con niños y gente mayor sin garantizarlos una alternativa digna", ha manifestado.

Desde Més han reclamado parar inmediatamente estos desahucios, asegurar un "realojamiento digno" de todas las familias afectadas y abrir un proceso de diálogo con las entidades sociales para revisar el proyecto urbanístico.