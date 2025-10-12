El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial

Uno de los elementos estructurales más llamativos del nuevo Club de Mar y el má transformador es la gran pasarela que conecta el Paseo Marítimo con el interior de la marina privada, un paseo que abre por primera vez las instalaciones a la ciudad de un modo directo y propone al ciudadano un recorrido por su zona pública y también por su galería comercial.

En un primer nivel se instalarán en el neuvo paseo diferentes comercios, detalla el director José Luis Arrom: una heladería, una joyería, una tienda de perlas, una boutique de moda femenina y otra de lencería y baño. Y en un segundo nivel, otra línea más centrada en la actividad náutica y las necesidades de los usuarios del puerto: oficinas de brokers de embarcaciones, servicios de astilleros y tiendas de efectos y productos náuticos, además de un supermercado de El Corte Inglés para surtir a las tripulaciones de las 540 embarcaciones que amarran en los pantalanes, 350 de socios del club y el resto de embarcaciones en tránsito.

Todos los comercios están ya adjudicados, salvo cuatro. "Hemos procurado que exista un equilibrio en la oferta atractiva para el público, de modo que no haya marcas que compitan entre ellas", apunta José Luis Arrom.

Las fotos de la renovación total del Club de Mar de Palma / Bernardo Arzayus

El nuevo Club de Mar, detalla su director, contará, además, con cuatro restaurantes de diferentes categorías y oferta gastronómica. Pero solo uno de ellos ha sido ya adjudicado, el Bar de la Marina, que gestionará el grupo Camper de Llorenç Fluxá y su hijo Miquel, y dirigirá Perico Cortés, ya presente en la nueva oferta gastronómica de la plaza Gomila con el restaurante Brutus y el Bar Bellver. En el local, situado en primera línea del club y con una amplia terraza frente a los pantalanes, se servirán desayunos, comidas y cenas, con servicio de bar y cafetería.

Piscina de 25 metros en la cubierta del edificio principal del nuevo Club de Mar, donde se ubica el Yatcht Club / Bernardo Arzayus

El segundo restaurante, todavía sin un operador decidido, se situará muy cerca del Bar de la Marina, en un espacio completamente acristalado también en primera línea y con vistas a la zona portuaria.

El tercero, también sin un operador decidido pero con una idea muy clara de lo que debe ser, se situará en la planta superior, en los interiores y la terraza de la piscina del Yacht Club, durante el día la zona exclusiva de socios. "No pensamos en un restaurante de estrella Michelin, pero sí en una apuesta de mucha categoría, de acceso solo con reserva, quizá un asiático", apunta Arrom.

Los interiores del Yacht Club han sido diseñados de forma muy diferenciada, al estilo de un club inglés de los años 30: destaca la gran barra de caoba con una curva muy pronunciada, los sofás chester, las lámparas clásicas con tulipa y los juegos de mesa y sillería a juego con la barra del local, un capricho decorativo en exclusiva para los socios.

Entrada de Mar con el edificio donde se ubicará el restaurante Mar Salada, a la izquierda / Bernardo Arzayus

El cuarto restaurante del Club de Mar recogerá el testigo de la antigua discoteca Mar Salada, pero de otra manera. Ya no será una discoteca al uso, sino un restaurante completamente acristalado que, con el cierre de la cocina, irá poco a poco mudando de piel y subiendo el volumen de la música para que los comensales puedan tomarse unas copas después de la cena sin mirar el reloj. Se ubica en un edificio situado en la nueva entrada del Club de Mar, a la izquierda, el más alejado de los pantalanes, con dos plantas inferiores de aparcamientos.