Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou

El Ayuntamiento de Palma ha situado en las fincas de Son Güells y Son Puigdorfila Nou los dos primeros Proyectos Residenciales Estratégicos de la ciudad. "Y los está tramitando a ciegas y de espaldas a la ciudadanía", lamenta Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns, muy crítica con un equipo de gobierno que, según subraya, se salta "todos los canales de participación ciudadana establecidos".

En Son Güells, barrio de nuevo cuño situado al otro lado de la Vía de Cintura, entre la carretera de Manacor y la carretera vieja de Sineu, se tramita ya la construcción de 3.097 viviendas en uno de los costados del camí Salard: 1.422 de venta en el mercado libre y otras 1.675 a precio limitado. Las viviendas a precio de mercado se podrán vender entre los 389.000 y los 529.000 euros, dependiendo de si los pisos tienen dos o tres habitaciones, según los últimos valores inmobiliarios de la zona. Y las viviendas a precio limitado rondarán los 300.000 euros la unidad. "No son precisamente precios que den respuesta a una situación de emergencia habitacional", considera Maribel Alcázar. La nueva promoción añadirá al barrio 9.729 habitantes.

Terrenos en el Camí Salard de Son Güells donde el Ayuntamiento de Palma tramita la construcción de 3.097 viviendas / Guillem Bosch

Son Puigdorfila Nou es un caso totalmente distinto al anterior porque el emplazamiento de la nueva promoción de 542 viviendas (226 en el mercado libre y 280 a precio limitado) no es un solar ni tampoco un antiguo terreno agrícola, como Son Güells, sino un bosque de pinos y encinas que forma parte de una finca de 23,5 hectáreas que tiene sus orígenes en el siglo XVI, limitada por el camí de Son Rapinya, la Vía de Cintura, sa Teulera y el colegio Son Cayetano. Además, posee valores históricos, paisajísticos y culturales. Y une Palma con la Serra de Tramuntana a través del torrente de Sant Magí, además de conectar con el antiguo camino del siglo XIII entre Ciutat y Puigpunyent.

"Construir en Son Puigdorfila Nou es una auténtica barbaridad», afirma Joan Prats, de la Asociación de Vecinos de Son Quint, que ya en 2020, y a través de la plataforma Ponent Potent, que unió a una docena de entidades, luchó para que una promoción de más de 700 viviendas no desfigurara la finca.

"Desde 1998, Son Puigdorfila Nou es un falso urbano que el anterior equipo de gobierno hubiera podido desclasificar si hubiera querido", apunta Prats. "Como ahora, la oposición debería haber recurrido al Constitucional el decreto de emergencia habitacional", considera. Señala que la zona de la promoción, situada entre el barranc y el vial que corre paralelo al camí de Son Rapinya por debajo de la Vía de Cintura, tiene la consideración de inundable. Y advierte de que, después de esta promoción, aguarda otra ubicada en zona de transición impulsada por un gran promotor que llevaría las construcciones hasta sa Teulera.

La Asociación de Vecinos de Son Rapinya ha sido la primera en movilizarse, y el próximo 3 de noviembre celebrará su asamblea. La de Son Ximelis, afectada por el próximo proyecto estratégico según el anuncio de Cort, se adelanta al 23 de octubre.

En Son Puigdorfila Nou, los precios de las 226 viviendas que saldrán al mercado libre pueden ascender hasta los 800.000 euros, según los valores actuales en el mercado inmobiliario de la zona. Los pisos a precio limitado se comercializarán por unos 300.000 euros la unidad. La promoción aportará a unos barrios de alta densidad poblacional 1.704 habitantes más.

El Ayuntamiento tramita el proyecto de Son Puigdorfila, como el de Son Güells, pero no los tiene en exposición pública. "Todo el trabajo de cuatro años realizado en el Plan General detallado en espacios abiertos, zonas verdes y equipamientos se lo pasa por el forro -denuncia Maribel Alcázar- llevándonos a una falta de información e inseguridad jurídica brutales".