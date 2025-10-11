El paro suma 12.195 personas en septiembre, 79 menos que en agosto

El paro en Palma ha sumado 12.195 personas en situación de desempleo durante el mes de septiembre, lo que suponen 79 menos que durante el mes de agosto, es decir, una caída intermensual del 0,64%.

En comparación con septiembre de 2024 la reducción es más significativa y asciende hasta el 7,1%, lo que equivale a 934 parados menos, informó ayer el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Por lo que respecta a la variación intermensual, la reducción del paro se concentra entre las mujeres (-1,28%) y las personas mayores de 45 años (-1,38%), mientras que se incrementa entre la población joven (+7,27%). En comparación con el mismo mes del año pasado, la disminución es generalizada con una caída del -6,15% entre las mujeres, un -7,55% entre los jóvenes y un -6,85% entre los mayores de 45 años.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, consideró que estos datos confirman una tendencia positiva del mercado laboral y afirmó que el Ayuntamiento «sigue trabajando para ayudar a crear trabajo de calidad con contratos indefinidos y con unas cifras sostenidas». También valoró positivamente la evolución del mercado laboral en septiembre, destacando la reducción entre los colectivos más relevantes.