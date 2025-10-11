El Obispado aparta al diácono de Son Sardina por la polémica de la plaza

El Obispado de Mallorca ha apartado al diácono de Son Sardina, Xisco Nadal, como responsable de la parroquia de este núcleo urbano de Palma. En su lugar, el obispo Sebastià Taltavull ha nombrado al sacerdote Antoni Cañellas como rector; mientras, Nadal carece de destino en otra iglesia de la isla y se le ha pedido que de momento se tome un descanso.

La medida se ha adoptado tras la polémica in crescendo por el uso de la plaza Monsenyor Mairata, propiedad de la Iglesia, para acoger las fiestas de la barriada. En los últimos años, el diácono se oponía a ceder este espacio a los vecinos, alegando que el ruido de los eventos festivos interfería con la celebración de los actos litúrgicos en el templo anexo.

En la guerra enconada entre Nadal y la asociación de vecinos de la zona, el Obispado ya desautorizó públicamente al diácono al permitir el uso de la plaza de la iglesia para las fiestas de hace unas semanas. En un paso más, se ha cesado ahora a Nadal de todas sus responsabilidades. No se le ha suspendido formalmente y «continúa siendo diácono de la diócesis» de Mallorca, explicó ayer a este diario una portavoz del Obispado. Con todo, en la práctica Xisco Nadal ha sido totalmente apartado de cualquier función pastoral y responsabilidad, lo que a nivel interno se interpreta como una medida disciplinaria ya que por ahora no ha sido trasladado a otro destino pese a la creciente falta de curas y diáconos.

El nuevo rector de Son Sardina, Antoni Cañellas, tomó posesión el pasado 21 de septiembre. En la misa quiso estar presente Taltavull, para aplacar el conflicto con los vecinos. No asistió el diácono cesado. Cañellas está al frente también de otras cuatro parroquias (Esporles, Establiments, Estellencs y Banyalbufar). Los dos diáconos que le ayudan, Miquel Nadal y Joan Gralla, también atienden ahora a los fieles de Son Sardina.