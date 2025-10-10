Estos son los barrios de Palma donde más pesa el salario (y donde menos)

La estructura económica de Palma se divide en dos modelos diferenciados: en los barrios con menor renta media, el salario es la principal fuente de ingresos, mientras que en las zonas residenciales donde los vecinos declaran más ingresos, las rentas patrimoniales y no laborales tienen un peso decisivo.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2023, Son Cladera, Son Canals y Cas Capiscol, en la franja baja de ingresos por habitante, son los barrios con mayor peso de la renta del trabajo sobre la renta bruta total, con porcentajes del 85,5 %, 84,4 % y 80,7 %, respectivamente. En estas zonas, la gran mayoría de ingresos declarados procede de nóminas, pensiones contributivas o trabajo autónomo.

En el extremo opuesto se encuentran los barrios Sant Jaume, Monti-Sion y Centro-Mercat, todos ellos en el corazón de la ciudad, donde el peso de la renta del trabajo apenas representa entre el 42 % y el 61 % del total de ingresos. El barrio de Sant Jaume, que también encabeza el ránking de renta media con casi 70.000 euros por habitante (situándose entre los 30 barrios más ricos de España), presenta la cifra más baja de toda la ciudad: un 42,5 %.

Este contraste evidencia que la riqueza en estas zonas centrales no se sostiene principalmente en los salarios, sino en otros tipos de ingresos: patrimoniales, inversiones financieras o alquileres de inmuebles. Es un patrón que también se repite en Monti-Sion (51 %) y Centro-Mercat (60,9 %).

Entre ambos extremos se sitúan barrios como Portixol (75,8 %), El Fortí–Son Ximelis (75,7 %) o Son Rapinya (74,3 %), que combinan un peso relevante de salarios con otras fuentes de ingresos.