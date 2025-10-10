Los premios Rosa Bueno reconocerán a la activista Francisca Simonet

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma celebrará el próximo 18 de octubre la gala de entrega de los premios Rosa Bueno 2025 en el teatro municipal Maruja Alfaro-Mar i Terra, con actuaciones musicales y teatrales. El premio a la trayectoria vital comprometida con la Participación Ciudadana se entregará a Francisca Simonet. El galardón a una entidad no vecinal será para el colectivo Mallorca por Palestina.

Finalmente, el premio para una asociación vecinal es para la asociación de vecinos de Verge de Lluc.

«Queremos reconocer a Maria Francisca Simonet, trabajadora social, con más de 70 años de lucha. Activista vecinal vinculada a Son Roca, donde fundó la AVV de Son Roca, el Club de Esplai y la primera Coordinadora de Entidades, también fue miembro de la junta directiva de nuestra entidad a finales de la década de los 80. Francisca ha sido también una luchadora por los derechos de las mujeres y miembro de la Asamblea de Movimientos Sociales como a miembro de ATTAC», señala la Federació.

«También queremos evidenciar el compromiso del movimiento vecinal con el trabajo de denuncia y solidaridad con el pueblo de Palestina. Y reconocer a la asociación de vecinos de Verge de Lluc, una entidad de larga trayectoria, ubicada en un barrio muy vulnerable».

Las invitaciones para asistir pueden reservarse escribiendo a federacioveinspalma@gmail.com o presencialmente en taquilla hasta agotar el aforo disponible.