El origen del dinero en Palma: por qué algunos barrios son mucho más ricos que otros

Es fácil saber dónde está el dinero. No tiene mucho secreto. Se observa en las casas grandes, en los coches de alta gama, en la ropa, en los relojes. Pero es más difícil determinar el origen de ese dinero. ¿Por qué son ricos los ricos? ¿De dónde vienen sus ingresos? ¿De unos sueldos elevados muy por encima de la media? ¿De exitosas inversiones en Bolsa? ¿Del alquiler de su patrimonio? Aun en los casos de que sea legal, el origen del dinero siempre es más opaco.

Para intentar responder a esas preguntas, resultan de utilidad los últimos datos difundidos por la Agencia Tributaria sobre la renta media en los barrios de la capital balear, correspondientes a 2023. Esos datos no sirven sólo para determinar la típica clasificación de barrios más ricos y pobres, con Sant Jaume a la cabeza con una renta media por habitante de casi 70.000 euros al año, y El Arenal a la cola, con 25.607 euros. La estadística revela también el porqué de esas desigualdades.

Analizando la información tributaria, se llega a la conclusión principal de que, en los barrios adinerados, las nóminas (el trabajo asalariado) no son la principal fuente de ingresos, a diferencia de lo que sucede en las barriadas populares, donde la mayoría de beneficios sí procede de los salarios.

El Arenal

Véase el ejemplo de El Arenal, la zona de Palma con menor renta por habitante. Aquí, el 80% del total de ingresos procede del empleo asalariado o por cuenta propia. Es decir, nóminas, rentas laborales o pensiones contributivas. Del total de 135,2 millones de euros declarados como ganancias por sus habitantes, 108 millones corresponden a esas rentas del trabajo.

En torno a ese 80% se sitúan también otras barriadas populares que se mueven en la franja baja de ingresos medios anuales: Son Cladera (85%), Son Canals (84%), Cas Capiscol (80%) y Coll d’en Rabassa (80%).

Por el contrario, la procedencia de esos ingresos en Sant Jaume, el barrio más rico de Palma, es muy diferente, configurando una Palma dual desde el punto de vista de la estructura económica y social. En este caso, sólo el 42,5% de los ingresos de sus habitantes procede del trabajo asalariado. Es el porcentaje más bajo de la ciudad.

Si los ingresos brutos totales declarados en 2023 ascendieron a 237 millones de euros, poco más de 100 millones proceden de rentas del trabajo. El resto de barrios más ricos presentan también bajos porcentajes: Monti-Sion (51%), Centro-Mercat (60,9) y Cala Major-El Terreno (64,6%).

Patrimonio e inversiones

Entonces, ¿de dónde procede esa parte importante de ingresos? Las principales fuentes de renta no laboral que se computan en estas estadísticas son varias. Pueden proceder de intereses de cuentas bancarias o letras del Tesoro; de los beneficios que reportan las acciones; de alquileres de viviendas; de herencias o donaciones; de rentas de actividades económicas (negocios familiares, comercios…), o de premios de lotería, por poner sólo algunos ejemplos.

Los barrios con más renta patrimonial presentan, además, cotizaciones a la Seguridad Social más bajas, lo que confirma que su riqueza no procede mayoritariamente del empleo. Y ahí está el ejemplo del barrio de Monti-Sion, cuya contribución en 2023 fue de 3,7 millones de euros. Una cifra que contrasta con las contribuciones de un barrio popular como Son Canals: 30,4 millones de euros.

Varias ciudades en una

Los datos muestran la dualidad económica de una misma ciudad, con grandes diferencias económicas entre unos barrios céntricos y residenciales con una renta alta que no sólo se alimenta del trabajo asalariado, sino de otras fuentes de ingresos, como pueda ser el patrimonio, y unos barrios populares, con una masa de trabajadores por cuenta ajena.