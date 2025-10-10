Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucía Muñoz pagará la multa de 2.500 euros impuesta por Israel a Reyes Rigo de su sueldo de regidora

La portavoz de Podemos en Cort sale así al paso de las críticas del PP y Vox, que le han reprochado que no renunciara a su sueldo público durante su prolongada ausencia

Reyes Rigo, Alejandra Martínez y Luicía Muñoz, las tres palmesanas que se embarcaron a Gaza.

Reyes Rigo, Alejandra Martínez y Luicía Muñoz, las tres palmesanas que se embarcaron a Gaza. / Podemos Balears

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Lucía Muñoz pagará los 2.500 euros de la multa que Israel ha impuesto a Reyes Rigo de su sueldo de regidora del Ayuntamiento de Palma. La portavoz de Podemos en Cort ha decidido apoyar económicamente a Rigo, que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser liberada,y hace frente así a las críticas del PP y Vox en el Consistorio, que le han reprochado que no haya renunciado a su sueldo público durante su prolongada ausencia tras embarcarse en la flotilla con ayuda humanitaria a Gaza.

Muñoz y la también mallorquina Alejandra Martínez esperarán en Madrid a Rigo con la intención de regresar las tres juntas a Palma. Si no surgen obstáculos en los trámites para la deportación de la activista encarcelada en Israel, esperan aterrizar en Son Sant Joan en los próximos días.

Las activistas son cautas en sus previsiones de regreso por el hecho de que mañana sábado en Israel es sabbat (día festivo).

Indignación en el PP y Vox

La regidora de Podemos se embarcó en la flotilla el 31 de agosto con centenares de activistas y el objetivo de romper el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza. Tras varios días encarcelada en el país hebreo, aterrizó en Madrid la noche del lunes junto e informó de que no volvería a Palma hasta que Rigo fuera liberada. Este anuncio desató la indignación en los grupos municipales del PP y Vox, que la han acusado de "dejación de funciones" por no volver de inmediato para retomar sus responsabilidades en el Consistorio.

