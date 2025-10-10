Lucía Muñoz se defiende de las críticas por su ausencia de Cort: "Plantear esto ahora es de una crueldad indescriptible"

Lucía Muñoz ahuyenta las críticas del PP y de Vox por su ausencia del Ayuntamiento de Palma desde hace más de un mes, cuando se embarcó con la flotilla humanitaria rumbo a Gaza. "Plantear esto cuando todavía hay una palmesana secuestrada en una cárcel sionista me parece de una crueldad e insensibilidad indescriptible. Ya hablaremos de todo esto cuando Reyes [Rigo] vuelva a casa", ha sido la escueta respuesta de la portavoz de Podemos en el Consistorio.

La regidora aterrizó en Madrid la noche del lunes procedente de Israel, donde estuvo varios días encarcelada junto con decenas de activistas que se dirigían a Gaza. En ese momento anunció que no regresaría a Palma hasta que el país hebreo libere a la también mallorquina Reyes Rigo.

Cuarenta días después de embarcarse en la flotilla y sin perspectivas de volver por ahora, desde los grupos municipales del PP y Vox acusan a Muñoz de "dejación de funciones" y la critican por no asumir sus "obligaciones" como regidora. En este sentido, reclaman que al menos renuncie a su sueldo público mientras se prolonga su ausencia.

"Presentó tres mociones en el pleno"

Una portavoz de Podemos en Balears defiende que Muñoz ha estado ejerciendo su trabajo habitual como regidora a distancia durante todo este tiempo "excepto los cinco días en los que ha permanecido aislada" en una cárcel de Israel. De hecho, subraya, Muñoz presentó tres mociones para el pleno del pasado 25 de septiembre del que se ausentó.

Ni la regidora ni el partido responden sobre si renunciará a su sueldo público mientras siga ausente del Consistorio.