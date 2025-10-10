Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única

Este 1 de octubre empezó el periodo de transición hacia la nueva Tarjeta Única de transporte público en Mallorca, que permitirá viajar con un solo título en toda la red de transporte público de Mallorca: tren, metro, autobuses interurbanos (TIB) y autobuses urbanos de Palma (EMT).

Sin embargo, hay inquietud entre los usuarios que ya se han sacado la nueva tarjeta porque el saldo que tenían en la anterior ha desaparecido. Este 2025 el transporte es gratuito, pero se preguntan qué sucederá a partir del 1 de enero, cuando previsiblemente volverá a ser de pago.

"El saldo pendiente de la Tarjeta Ciudadana se podrá recuperar íntegramente, cuando finalice el periodo de transición. Actualmente se está estudiando la solución técnica más sencilla y ventajosa para los usuarios, de forma que la recuperación del saldo sea cómoda y ágil", informan desde el Consistorio.

"Tan pronto como se haya concretado la manera de recuperar el saldo, se publicará y difundirá la información para que todos los usuarios puedan acceder a ella de manera clara y directa", añaden.

El periodo de transición finalizará el 31 de marzo, cuando la Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida como título de transporte. En este sentido, hay que recordar que esta tarjeta seguirá siendo válida para activar los contenedores orgánicos, apuntarse a cursos del IME o sacar el descuento de residente para viajar. De este modo, se recomienda conservarla.

PSOE: "No han resuelto qué pasará con el dinero de los ciudadanos"

El PSOE de Palma, por su parte, ha denunciado este viernes "la falta de planificación del alcalde y de su equipo de gobierno". Los socialistas han puesto de manifiesto que, a día de hoy, "no se han resuelto como qué pasará con el dinero que la ciudadanía tiene en la tarjeta ciudadana". También cuestionan que las máquinas para cargar la tarjeta ciudadana no sirven para la tarjeta intermodal. "Este cambio, hecho con prisas, demuestra una mala planificación, genera más interrogantes que certezas, no resuelve cuestiones primordiales ante un cambio tan importante como este", ha afirmado el portavoz adjunto, Francesc Dalmau.

El regidor socialista, Xisco Dalmau, este viernes en la plaza Espanya. / PSOE Palma

"Cort ha anunciado que la tarjeta ciudadana dejará de funcionar día 31 de marzo. Pero no han dicho a los ciudadanos cómo podrán recuperar el dinero que cargaron en sus respectivas tarjetas ciudadanas para traspasarlo a la nueva tarjeta intermodal. Este tema hoy no está resuelto. Y quiero recordar que el Ayuntamiento que propone este cambio es el mismo que hace un año inició una campaña expresamente para que la gente se animara a cargar la tarjeta ciudadana porque el alcalde no quería que el bus fuese gratuito", ha criticado Dalmau.

Dónde se puede solicitar la nueva tarjeta

Desde el 1 de octubre puede pedirse en 12 puntos habilitados: las oficinas de Atención al Cliente de la EMT Palma, la Estación Intermodal de Palma, las oficinas TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, y las oficinas municipales de Calvià, Llucmajor y Marratxí.

A partir del 6 de octubre también podrá tramitarse en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Cort (plaça Santa Eulàlia), Sant Ferran (Avenida Sant Ferran, 42) y s’Arenal (Avenida América, 11), así como en la sede de PalmaActiva (calle del Socors, 22).

En la EMT Palma, PalmaActiva y las OAC solo se tramita la primera emisión, no renovaciones ni duplicados.

Los usuarios que ya poseen la Tarjeta Intermodal no tendrán que realizar ningún trámite, ya que esta tarjeta continuará siendo válida y operativa, y funcionará igual que la nueva Tarjeta Única.