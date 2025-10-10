Enfado de PP y Vox por la prolongada ausencia de Lucía Muñoz de Cort: "Cabe preguntarle si va a renunciar a su sueldo"

El creciente enfado de los grupos municipales del PP y Vox en Cort por la prolongada ausencia de la regidora Lucía Muñoz ha tocado techo. La portavoz de Podemos lleva más de un mes alejada del Consistorio; primero embarcada en la flotilla con ayuda humanitaria a Gaza y desde la noche del lunes en Madrid, donde advirtió de que no regresaría a Palma hasta que Israel no libere a la también mallorquina Reyes Rigo.

Este anuncio ha colmado la paciencia de las dos derechas del Consistorio, que reprochan a la concejala un absentismo que se alarga desde el 31 de agosto. También escuece que durante este tiempo no haya renunciado a su sueldo público. Como regidora de la oposición que además ocupa una portavocía, Muñoz percibe 57.734 euros brutos anuales.

El portavoz adjunto del equipo de gobierno municipañ, Llorenç Bauzá, lamenta que ha incurrido "en dejación de sus funciones como concejal de Palma porque ha preferido enrolarse en una misión en la que ya lleva más de un mes abandonando totalmente las responsabilidades a las que está obligada como concejal electa".

Y expresa su sorpresa porque, pese a haber regresado a España hace varios días, siga sin volver a Cort: "Lo que cabe preguntarle es si piensa retomar sus obligaciones en algún momento, si va a renunciar a su sueldo o a su acta de concejal, dado que no parece tener ningún interés por volver a su puesto de trabajo".

En el PP recurren al ejemplo de Toni Deudero. Esta legislatura el regidor de Movilidad ha abandonado el Ayuntamiento dos veces para irse de maniobras. Reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, se ausentó unos días en noviembre de 2023, lo que le impidió asistir al pleno de la votación de los presupuestos municipales, y otras dos semanas en mayo de este año. Sin embargo, su partido incide en que en esas dos ocasiones, a diferencia de Muñoz, renunció a su sueldo público. Incluso causó baja en la Seguridad Social.

El estado de ánimo en Vox es similar. "Lo que está pasando no me sorprende porque Muñoz confunde sus obligaciones como concejal con el activismo. Prioriza su ideología por encima de sus responsabilidades", lamenta Fulgencio Coll, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma.

"Para mí no hay ninguna diferencia entre Lucía Muñoz y Sonia Vivas", añade Coll en referencia a la también regidora de Podemos que la pasada legislatura dimitió por su polémica gestión al frente del área de LGTBI y Feminismo de Cort.

Sin penalizaciones

La concejala en Cort y también coordinadora de Podemos en Baleares partió rumbo a Gaza el 31 de agosto desde el puerto de Barcelona en una flotilla formada por centenares de activistas, entre las que también se encontraban las mallorquinas Reyes Rigo y Alejandra Martínez. Esta última, asesora de comunicación de Muñoz en Cort, se desvinculó del Consistorio antes de emprender viaje y no tiene previsto retomar sus antiguas funciones.

La ausencia de Muñoz puede prolongarse por tiempo indefinido sin que sufra ninguna penalización. Cort no dispone de una normativa al respecto. La ley reguladora de bases locales establece la necesidad de desarrollar un reglamento para regular estas situaciones, pero nunca se ha hecho.

Hay que recordar que en junio la regidora de Podemos ya participó en una Marcha Global a Gaza, una movilización internacional que reunió a cientos de activistas de distintos países y que terminó en Egipto tras varios días.