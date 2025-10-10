Cierra temporalmente la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Avenidas

Los servicios de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) y la OAC Social que actualmente se prestan en el edificio de Avenidas se trasladarán desde este viernes, de forma temporal, a otros espacios de la ciudad debido a las obras de mantenimiento que se van a realizar en la planta baja del edificio.

Según ha explicado el Auyuntamineto de Palma en un comunicado, estas intervenciones tienen como objetivo "mejorar la climatización, la iluminación y cambiar el suelo de la planta baja, con una previsión de duración de aproximadamente cuatro meses". También apuntan que el coste total de las obras asciende a 520.000 euros.

La intervención forma parte de un plan de renovación del sistema de climatización del edificio de Avenidas, que ya se ha completado en la planta sótano del mismo. La intención es adecuar la climatización de cada planta de manera progresiva, mejorando las condiciones tanto para los trabajadores como para los usuarios del edificio.

Con motivo de esta próxima intervención, que comenzará a principios de noviembre, los servicios de la OAC se prestarán temporalmente en el resto de oficinas de Palma, mientras que los de la OAC Social se trasladarán al espacio Ceibos.

Por su parte, el Patronato de la Vivienda continuará atendiendo desde Avenidas y las mesas de información de la Gerencia de Urbanismo se moverán también al parque Ceibos con el mismo horario.

El traslado de estos servicios busca minimizar las molestias a los ciudadanos y garantizar la continuidad de la atención mientras se realizan las mejoras necesarias en el edificio.