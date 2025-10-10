El autobús de Palma alcanza los 43,1 millones de pasajeros hasta agosto, un 8,1 % más

Los autobuses de Palma han transportado a 43,1 millones de viajeros hasta agosto, cifra que supone un incremento del 8,1 % respecto a los ocho primeros meses del año pasado.

Solo en agosto, los buses de la EMT han transportado a 5,5 millones de pasajeros, un 6,8 % más que ese mes del año pasado, según la 'Estadística de Transporte de Viajeros' publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El metro de Palma, con unos 91.000 pasajeros, es el que más ha crecido en usuarios en agosto de todos los suburbanos del país, un 56 %, aunque sigue siendo el que transporta menos pasajeros, lejos del siguiente que es el de Sevilla, con 919.000 viajeros en agosto.

En lo que va de año ha transportado a 56.000 viajeros, un 16,4 % más.

Datos nacionales

El transporte interurbano de viajeros por ferrocarril se redujo un 5,9 % interanual el pasado mes de agosto, lastrado especialmente por el recorte del 24,4 % registrado por los trayectos de media distancia, en tanto que los de cercanías bajaron un 5,3 %.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el transporte público en general fue utilizado por más de 362,4 millones de pasajeros en agosto, un 2,6 % más que en el mismo mes de 2024.

El transporte especial (destinado a grupos específicos como escolares o trabajadores) fue el que más creció en agosto, un 11,7 %, en tanto que el urbano aumentó un 4 % y el interurbano se redujo un 1,4 %. Dentro de este último, destacó el incremento del 1,8 % registrado por el transporte en autobús.

Crece el transporte urbano y baja el interurbano

En general, el transporte urbano fue utilizado por más de 222,8 millones de viajeros en agosto, el citado 4 % más, y dentro de esta modalidad, el transporte por metro aumentó un 3,2 % en tasa anual y el transporte urbano por autobús, un 4,5 %.

En ese mismo periodo, más de 117,8 millones de viajeros hicieron uso del transporte interurbano, lo que supuso un descenso del 1,4 % respecto a agosto de 2024.

Más de 21,6 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en agosto, lo que supuso un incremento del 11,7 % en tasa anual. El transporte discrecional cubre servicios específicos contratados por clientes para un uso concreto, por ejemplo traslados turísticos o para asistir a eventos, que no están sujetos a horarios.

El número de pasajeros del transporte especial subió un 15,7 % y superó los 5,3 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar aumentó un 14 % y el laboral, un 15,7 %.

Por su parte, el transporte discrecional creció un 10,4 % respecto al mismo mes del año 2024, con más de 16,3 millones de viajeros.

El número de viajeros en el transporte por autobús presentó las mayores subidas en la Comunidad de Madrid (11,8 %), Extremadura (10,7 %) y País Vasco (6,9 %). El único descenso en el transporte por autobús se registró en Cataluña (-0,5 %).

El transporte por metro aumentó en todas las ciudades que disponen de él en comparación con el mismo mes del año anterior, excepto en Valencia, donde disminuyó un 16,8 %. Por el contrario, donde más aumentó fue en Palma, un 56 %.

En los ocho primeros meses de 2025, el número de usuarios del transporte público aumentó de media un 3,1 %. El transporte urbano fue el que más creció, un 3,7 %, en tanto que el interurbano lo hizo en un 2,4 % y el especial, en un 1 %.