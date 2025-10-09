¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola

El mapa del dinero en Palma muestra claramente la existencia de varias ciudades en una. De una forma muy diferenciada, la riqueza se concentra en el centro y en zonas residenciales periféricas, con rentas medias (es decir, el promedio de lo que ganan sus habitantes al año) que alcanzan casi los 70.000 euros, como es el caso de Sant Jaume, que se sitúa entre los 30 barrios más ricos de España.

Así consta en la última actualización de la Estadística de declarantes del IRPF por código postal ofrecida por la Agencia Tributaria, correspondiente al año 2023. Una estadística que revela que las zonas de Palma con menos ingresos medios son El Arenal, con una renta media de 25.607 euros; Son Canals, 25.925 euros; y Son Cladera, con 27.109 euros.

El contraste es notable entre Sant Jaume y El Arenal, con una diferencia de ingresos anuales de prácticamente 44.000 euros. Valga como apunte que la disparidad entre el municipio más rico de Mallorca, que es Esporles (47.908 euros), y el más pobre, que es Son Servera (26.948), presenta un menor contraste que entre estas zonas de una misma ciudad.

En el podio de microcosmos más adinerados de Ciutat, además de Sant Jaume, aparecen Monti-Sion, Son Dureta y Cala Major-El Terreno, con rentas de 54.793, 47.928 y 45.097 euros, respectivamente. También aparecen en lugares destacados otras zonas residenciales alejadas del centro, como Son Rapinya (40.713 euros) y Son Sardina (40.713).

Portixol, caro para vivir, pero con una renta media

Sorprende, por otro lado, que el Portixol, uno de los Olimpos inmobiliarios de Palma, con gran actividad inmobiliaria en el segmento alto del mercado, no aparezca entre las primeras posiciones. Su renta media es de 33.375 euros por habitante. Le superan el Fortí-Son Ximelis (35.412 euros), el Llevant (35.102) y Cas Capiscol (33.926 euros).

Otro dato muy llamativo es que zonas como Son Canals y Son Oliva presentan un gran número de declaraciones de la renta (más de 19.000 y 25.000, respectivamente), pero tienen rentas bastante bajas, lo que indica un peso importante de clases medias y trabajadoras. Sólo un dato para corroborar esta realidad: en el barrio más rico de Palma, Sant Jaume, se presentaron 3.409 declaraciones.