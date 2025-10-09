Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

Més reivindica sus «victorias para transformar la ciudad»

Acto reivindicativo organizado ayer por Més per Palma.

Acto reivindicativo organizado ayer por Més per Palma. / MÉS PER PALMA

Redacción Palma

Palma

La plaza Llorenç Bisbal se llenó ayer para celebrar la cena y acto reivindicativo Si no fuera por Més: victorias pasadas para ganar el futuro, un encuentro organizado por el partido en Palma «para reconocer el trabajo colectivo que ha transformado la ciudad y para reafirmar el compromiso con los retos que vienen».

El acto, conducido por Àlex Charles, «repasó las principales metas conseguidas gracias al trabajo de Més: la defensa del territorio, la lucha por la vivienda digna, las limitaciones al turismo, la promoción de la cultura, el patrimonio, la lengua y las políticas sociales pioneras».

Por ejemplo, «si no fuera por Més, el Parc de la Mar sería un parking, el alquiler turístico sería legal en toda la ciudad y Palma sería mucho más gris». También se recordaron figuras históricas como el fallecido Jaume Obrador y se homenajeó a Fina Santiago por su trayectoria.

