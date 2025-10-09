Més reivindica sus «victorias para transformar la ciudad»

La plaza Llorenç Bisbal se llenó ayer para celebrar la cena y acto reivindicativo Si no fuera por Més: victorias pasadas para ganar el futuro, un encuentro organizado por el partido en Palma «para reconocer el trabajo colectivo que ha transformado la ciudad y para reafirmar el compromiso con los retos que vienen».

El acto, conducido por Àlex Charles, «repasó las principales metas conseguidas gracias al trabajo de Més: la defensa del territorio, la lucha por la vivienda digna, las limitaciones al turismo, la promoción de la cultura, el patrimonio, la lengua y las políticas sociales pioneras».

Por ejemplo, «si no fuera por Més, el Parc de la Mar sería un parking, el alquiler turístico sería legal en toda la ciudad y Palma sería mucho más gris». También se recordaron figuras históricas como el fallecido Jaume Obrador y se homenajeó a Fina Santiago por su trayectoria.