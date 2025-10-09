Éxito de público en la segunda edición de “Cinema a la Fresca” en la Plaça Patins

Más de 700 personas han participado en la segunda edición de “Una plaça de cinema”, un ciclo de cine al aire libre organizado en la Plaça Patins de Palma por la Associació Veïns Porta Santa Margalida.

Las proyecciones, que tuvieron lugar los días 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, ofrecieron a vecinos y vecinas la oportunidad de disfrutar en familia de títulos como “Gru 4”, “Vaiana 2” y “Del Revés 2”, en un entorno acogedor y con un gran ambiente de barrio.

Esta iniciativa forma parte del programa de actividades impulsadas por la asociación vecinal con el objetivo de dinamizar y humanizar el barrio, fomentando la convivencia y el acceso a la cultura.

El proyecto ha sido posible gracias a la subvención para el Foment de l’Ús de la Llengua Catalana del Institut d’Estudis Baleàrics, y ha contado con la colaboración del Ajuntament de Palma.

Además del cine al aire libre, la asociación organiza durante los meses de octubre y noviembre una programación cultural que incluye itinerarios patrimoniales, conferencias sobre la historia del barrio y microespectáculos, dirigidos a vecinos de todas las edades.

Entre los actos más destacados del calendario vecinal se encuentra también la semana de las fiestas del barrio, celebrada cada mes de julio en honor a la Virgen del Carmen, que reúne a centenares de personas en torno a actividades festivas, culturales y tradicionales.