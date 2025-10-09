Caravanistas de Palma irán a Bruselas a denunciar la emergencia habitacional

Caravanistas de Son Hugo y Son Güells han sido invitados por Podemos para participar los días 16 y 17 de octubre en la Asamblea Popular de Justicia por la Vivienda, un foro que tendrá lugar en el Parlamento Europeo y en el que participarán ciudadanos y entidades de todo el Continente.

"Expondremos la situación de la vivienda en Mallorca y en España. Nosotros, los caravanistas, somos la consecuencia de esta crisis porque los alquileres son imposibles de pagar. Queremos explicar que lo que cuesta alquilar un piso aquí es lo mismo que lo que cobra un trabajador, o más. Y que en el caso de un jubilado que gana 600 euros solo le llega para alquilar una habitación", ha destacado Javier González, uno de los caravanistas que asistirán a este encuentro.

"Será un espacio para intercambiar ideas, para comprender las causas y las consecuencias de la crisis de la vivienda en Europa. Yo diré que aquí se podría arrelgar algo si se metieran con el alquiler turístico ilegal. El propio alcalde dijo que en Palma hay quince mil viviendas turísticas ilegales, pues que las expropien", destaca Begoña Iglesias.

"Se ha extendido a todos los países"

González indica que personas de Europa expondrán la situación que hay en cada territorio porque "el problema del acceso a la vivienda ya se ha extendido a todos los países".

Hay que recordar que el colectivo de caravanistas en Palma protagonizó una larga movilización contra la nueva ordenanza cívica mientras duró su tramitación ya que inicialmente la normativa iba a fijar la prohibición de residir en estos vehículos. "Queremos que esto se resuelva y que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna. Porque ni Pedro Sánchez, ni Marga Prohens, ni Jaime Martínez están haciendo absolutamente nada para solucionar este problema", afirma González.