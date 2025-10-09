El barrio palmesano de Sant Jaume, entre los 30 más ricos de España, superando a Passeig de Gràcia

El barrio de Sant Jaume, en Palma, se encuentra entre los 30 más ricos de España, superando, por ejemplo, a zonas residenciales de alto nivel económico como Passeig de Gràcia, en Barcelona, según los datos contenidos en la estadística de renta media por código postal actualizada por la Agencia Tributaria, a partir de datos de 2023.

Los ingresos medios por habitante en Sant Jaume ascienden a 69.523 euros anuales, lo que sitúa a esta zona en el puesto número 27 a nivel estatal de una clasificación en la que no figuran barrios del País Vasco y Navarro al contar con regímenes forales diferenciados, por lo que no se incluyen en estos datos de la Agencia Tributaria.

La renta media más alta en España se encuentra en la conocida urbanización de La Moraleja (Alcobendas, Madrid), refugio inmobiliario para grandes celebridades. La renta media es de 196.429 euros anuales, superando con creces a Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes, Madrid), con 121.838 euros, y a Fuente del Fresno (San Sebastián de los Reyes), 108.354 euros.

Madrid y Catalunya

Los primeros puestos de zonas residenciales con más ganancias anuales aparecen copados por localidades de Madrid y Catalunya, con nombres de barrios distinguidos como Pedralbes-Sarrià (Barcelona), Salamanca (Madrid) y Sant Gervasi (Barcelona).

De hecho, los únicos barrios de fuera de estas dos comunidades que aparecen entre los 30 primeros puestos son Massarrochos-Santa Bárbara (Valencia), con una renta media de 81.807 euros, y Sant Jaume, en la posición número 27.

El barrio palmesano se sitúa en términos de renta media por habitante por encima de barrios de renombre a nivel estatal como Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con 69.297 euros y Passeig de Gràcia-Rambla Catalunya (63.545 euros).