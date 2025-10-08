La rotura de una tubería inunda la calle Olmos

La rotura de una tubería a primera hora de la mañana de este miércoles ha provocado una gran inundación en la calle Olmos de Palma. La avería, que no ha afectado al suministro de agua, podría quedar resuelta a primera hora de la tarde.

Sobre las seis menos cuarto de la mañana, el agua ha comenzado a brotar con fuerza de una de las tuberías situadas a la altura del número 31 de Olmos, anegando la calle en poco tiempo. Tras recibir el aviso de lo ocurrido, se han desplazado hasta el luega efectivos de Emaya y patrullas de la Policía Local de Palma.

Los técnicos de Emaya han abierto un gran socavón en la calzada para facilitar el acceso a la tubería dañada y repararla. Desde el Ayuntamiento de Palma confían en que la avería quede completamente subsanada a primera hora de la tarde.

Mientras tanto, agentes de la Policía local controlarán el paso de los viandantes, aunque desde Cort aseguran que se puede transitar por la zona con la debida precaución.