La rotura de una tubería inunda la calle Olmos
Los técnicos de Emaya han abierto un gran socavón en la calzada
Raúl Sanz
La rotura de una tubería a primera hora de la mañana de este miércoles ha provocado una gran inundación en la calle Olmos de Palma. La avería, que no ha afectado al suministro de agua, podría quedar resuelta a primera hora de la tarde.
Sobre las seis menos cuarto de la mañana, el agua ha comenzado a brotar con fuerza de una de las tuberías situadas a la altura del número 31 de Olmos, anegando la calle en poco tiempo. Tras recibir el aviso de lo ocurrido, se han desplazado hasta el luega efectivos de Emaya y patrullas de la Policía Local de Palma.
Los técnicos de Emaya han abierto un gran socavón en la calzada para facilitar el acceso a la tubería dañada y repararla. Desde el Ayuntamiento de Palma confían en que la avería quede completamente subsanada a primera hora de la tarde.
Mientras tanto, agentes de la Policía local controlarán el paso de los viandantes, aunque desde Cort aseguran que se puede transitar por la zona con la debida precaución.
Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal
- La batalla del Muelle de las Golondrinas de Palma
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- El Govern constata que los precios de las hamacas de Cala Major son ilegales y requerirá a Cort que actúe
- Adiós a los últimos cinco kioskos de prensa de Palma: Cierran hoy sus puertas por falta de rentabilidad
- Palma dará 'diplomas cívicos' a quien limpie los excrementos de su perro o circule en patinete respetando la normativa
- El restaurador de Santa Catalina cambia la ubicación de las cortinas de la entrada ante las quejas de los vecinos