Pere Garau Saludable denuncia la pérdida de arbolado con una acción simbólica en sus calles

La asociación Pere Garau Saludable ha señalizado, como acción simbólica, los antiguos alcorques en distintas calles del barrio con el objetivo de llamar la atención sobre la pérdida del arbolado urbano en los últimos años.

Según ha informado la asociación en un comunicado, se ha realizado un inventario cuantitativo y cualitativo de los árboles presentes en calles y plazas del barrio. El estudio incluye datos sobre las especies existentes, el número de alcorques vacíos, árboles en mal estado y el ratio de árboles por calle y será entregado al Ayuntamiento de Palma.

La entidad ha recordado que Pere Garau es un barrio con alta densidad de viviendas y un tráfico intenso, tanto peatonal como de vehículos, y que la presencia de árboles influye directamente en la calidad del aire y en la temperatura ambiental.

Acción simbólica en Pere Garau. / Pere Garau saludable

Campaña 'Necesitamos más sombra'

La iniciativa forma parte de la campaña 'Necesitamos más sombra', llevada a cabo con el fin de sensibilizar al Ayuntamiento y a la ciudadanía sobre la importancia de la infraestructura verde en entornos urbanos.

Finalmente, han reclamado un plan de mejora de los alcorques existentes, además de la plantación en posiciones vacías con especies adecuadas al clima mediterráneo.