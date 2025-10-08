Palma amnistía otro chalet ilegal construido en suelo rústico

La gerencia de Urbanismo aprobó ayer la tercera legalización de una vivienda ilegal construida en suelo rústico en el municipio de Palma, una posibilidad que permite el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Govern balear en caso de que las infracciones hayan prescrito.

En este caso se trata de un chalet de Son Anglada con una superficie construida de 525 metros cuadrados. La vivienda se encuentra en un suelo agrario que cuenta con una superficie de casi cuatro mil metros cuadrados. Anteriormente la gerencia de Urbanismo ya legalizó otros dos inmuebles, uno de ellos también en Son Anglada y otro en Sa Casa Blanca.

El pasado julio el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, justificó la idoneidad de esta iniciativa. "Son casos en los que la administración no puede actuar porque han prescrito todas y cada una de las posibles actuaciones. Y se le otorga a la propiedad la posibilidad de hacer mejoras de carácter energético y medioambiental, y pagando una contraprestación", manifestó.

Vetado el alquiler turístico

Estas amnistías urbanísticas están sometidas a una serie de requisitos. Los propietarios deberán pagar las mismas tasas e impuestos que en las nuevas edificaciones, y además una penalización del 10% del valor del inmueble. Un aspecto sobre el que se hace hincapié es que las viviendas legalizadas por esa vía no podrán dedicarse al alquiler turístico.

La izquierda en el Ayuntamiento de Palma y en el Govern ha denunciado que esta amnistía urbanística "favorece la especulación y los pelotazos urbanísticos".