Cort sobre el cierre de los quioscos de prensa de Palma: "Nosotros no hemos incumplido nada, somos perjudicados"
Mercedes Celeste señala que el adjudicatario "no valoró bien dónde se metía" y señala que el Ayuntamiento se personará en el concurso de acreedores de la empresa
El Ayuntamiento de Palma se siente "decepcionado y perjudicado" por el cierre de los cinco quioscos de prensa de Palma a cargo del concesionario solo un año después de ser adjudicados. "Los servicios jurídicos y contratación están analizando la situación para ver cómo pueden instar a los concesionarios a pagar la deuda y en qué condiciones se podrá hacer. Y si finalmente presentan el concurso de acreedores, Cort será uno de ellos", ha manifestado Mercedes Celeste, portavoz municipal y regidora de Govern Interior.
"El Ayuntamiento está muy decepcionado con este tema. Y yo personalmente. Intentaremos resolverlo lo antes posible porque el perjudicado por esta situación es el Ayuntamiento y sobre todo los ciudadanos", ha subrayado Celeste.
"Nosotros no hemos incumplido nada. Cuando vinieron a hablar con nosotros, acompañados de sus asesores jurídicos, reconocieron que los pliegos estaban bien y que la adjudicación había sido limpia y correcta. A partir de aquí alguien, sin mala intención, no calculó bien los riesgos", ha destacado la regidora. En este sentido, hay que recordar que la empresa adjudicataria, Kemfactory, ofreció pagar un canon anual de 80.000 euros pese a que los pliegos lo fijaban en 20.000 euros.
"El Ayuntamiento defenderá sus derechos"
Celeste ha señalado asimismo que durante la reunión "les pregunté qué éxito podían tener si abrían los quioscos a partir de las diez de la mañana". Y ha indicado que "quien no ha valorado bien dónde se metía y qué negocio se podía llevar a cabo han sido otros, por eso el Ayuntamiento defenderá sus derechos para restablecer una situación que se ha torcido".
La intención del Consistorio es volver a sacar un contrato a concurso, aunque será a largo plazo teniendo en cuenta que "ahora el tema está judicializado". Y, ha adelantado Celeste, los futuros pliegos incluirán cambios "para que esto no vuelva a suceder". Por ejemplo, "fijar un porcentaje mínimo que se debe dedicar a la venta prensa y un horario de apertura".
- La batalla del Muelle de las Golondrinas de Palma
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- El Govern constata que los precios de las hamacas de Cala Major son ilegales y requerirá a Cort que actúe
- Palma amnistía otro chalet ilegal construido en suelo rústico
- Adiós a los últimos cinco kioskos de prensa de Palma: Cierran hoy sus puertas por falta de rentabilidad
- Palma dará 'diplomas cívicos' a quien limpie los excrementos de su perro o circule en patinete respetando la normativa