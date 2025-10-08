Cort sobre el cierre de los quioscos de prensa de Palma: "Nosotros no hemos incumplido nada, somos perjudicados"

El Ayuntamiento de Palma se siente "decepcionado y perjudicado" por el cierre de los cinco quioscos de prensa de Palma a cargo del concesionario solo un año después de ser adjudicados. "Los servicios jurídicos y contratación están analizando la situación para ver cómo pueden instar a los concesionarios a pagar la deuda y en qué condiciones se podrá hacer. Y si finalmente presentan el concurso de acreedores, Cort será uno de ellos", ha manifestado Mercedes Celeste, portavoz municipal y regidora de Govern Interior.

"El Ayuntamiento está muy decepcionado con este tema. Y yo personalmente. Intentaremos resolverlo lo antes posible porque el perjudicado por esta situación es el Ayuntamiento y sobre todo los ciudadanos", ha subrayado Celeste.

"Nosotros no hemos incumplido nada. Cuando vinieron a hablar con nosotros, acompañados de sus asesores jurídicos, reconocieron que los pliegos estaban bien y que la adjudicación había sido limpia y correcta. A partir de aquí alguien, sin mala intención, no calculó bien los riesgos", ha destacado la regidora. En este sentido, hay que recordar que la empresa adjudicataria, Kemfactory, ofreció pagar un canon anual de 80.000 euros pese a que los pliegos lo fijaban en 20.000 euros.

"El Ayuntamiento defenderá sus derechos"

Celeste ha señalado asimismo que durante la reunión "les pregunté qué éxito podían tener si abrían los quioscos a partir de las diez de la mañana". Y ha indicado que "quien no ha valorado bien dónde se metía y qué negocio se podía llevar a cabo han sido otros, por eso el Ayuntamiento defenderá sus derechos para restablecer una situación que se ha torcido".

La intención del Consistorio es volver a sacar un contrato a concurso, aunque será a largo plazo teniendo en cuenta que "ahora el tema está judicializado". Y, ha adelantado Celeste, los futuros pliegos incluirán cambios "para que esto no vuelva a suceder". Por ejemplo, "fijar un porcentaje mínimo que se debe dedicar a la venta prensa y un horario de apertura".