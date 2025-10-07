Cort tendrá el 100% de la propiedad del Lluís Sitjar para construir un pabellón deportivo, un servicio asistencial y un párking

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado inicialmente una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta al antiguo estadio Lluís Sitjar, por la cual se definen una serie de aspectos que permitirán alcanzar la plena titularidad municipal de este espacio. Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa el teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, quien ha destacado que el objetivo principal de esta modificación es "reordenar la parcela y mejorar la funcionalidad, integración urbana y ambiental del espacio, además de satisfacer las necesidades actuales del barrio".

Para cumplir este fin, la aprobación inicial de la modificación puntual del plan general, que pasa ahora a una fase de exposición pública, afecta a cuatro aspectos clave que definirán el nuevo espacio, con un total de 32.150 metros cuadrados edificables.

Uno de ellos es la definición de una nueva dotación con sistema de reparcelación en la modalidad de cooperación, una fórmula que permitirá que el antiguo estadio pase a ser 100% propiedad municipal, "reforzando la capacidad de gestión del Ayuntamiento de Palma".

Cabe recordar que el Consistorio había adquirido hasta la fecha el 88% de los títulos de propiedad de estos terrenos (589 de los 666 existentes). Ahora, esta nueva modificación permite que Cort se haga con la titularidad plena, "recuperando un espacio emblemático para ponerlo a disposición de la ciudadanía".

La modificación del PGOU no solo implica la consolidación de la titularidad municipal, sino que también amplía los usos que se pueden otorgar a este espacio.

De este modo, además del uso deportivo y el futuro pabellón previsto, se incorporarán también nuevos usos asistenciales, "respondiendo así al déficit de equipamientos de este tipo detectado en la zona", ha manifestado el regidor. Fidalgo ha señalado que en este momento todavía no se puede concretar qué tipo de equipamiento se construirá, pero ha recalcado que dentro de esta categoría cabe un centro de día, una residencia para personas mayores o servicios socioculturales.

Otra de las novedades para el ámbito de Lluís Sitjar es la creación de una nueva área de aparcamiento con capacidad para 131 plazas, ubicada en paralelo a la calle Ramón Picó y Campamar. Para ello, la modificación define una nueva alineación oficial del vial, “mejorando así la movilidad y accesibilidad del entorno, y descongestionando la presión de estacionamiento en el barrio”.

Por último, el acuerdo inicial adoptado este martes contempla también un cambio en la calificación del equipamiento. Con este ajuste se corrigen las limitaciones del PGOU del 98, permitiendo una volumetría edificable que se integra de manera más armónica con el entorno y adaptando el planeamiento a la topografía existente y a las previsiones de inversión municipal en terrenos colindantes, garantizando un desarrollo flexible y sostenible.

"En definitiva, esta modificación inicial permite desbloquear la titularidad del antiguo Lluís Sitjar, mejorando a la vez la conexión urbana, integrando nuevos proyectos de manera más respetuosa con el paisaje y poniendo a disposición de la ciudadanía un nuevo espacio deportivo con usos complementarios de carácter asistencial”, ha recalcado el regidor, recordando que todos estos equipamientos edificables convivirán con una zona verde, aumentando así los pulmones verdes de la barriada, en paralelo a otros proyectos como el futuro bosque urbano del Velódromo del Tirador.

Todas estas actuaciones, ha concluido Fidalgo, se harían respetando la puerta del antiguo estadio y otros elementos de valor patrimonial y simbólico.

Otros asuntos de la Gerencia de Urbanismo

En la sesión de este martes, la Gerencia ha dado también luz verde a diversas licencias relacionadas con el cambio de uso de locales a viviendas. Entre ellas destacan la reforma de dos locales en la calle Cano Antoni Sancho para convertirlos en cuatro viviendas, el cambio de uso de un edificio en la calle Palmera a dos viviendas, y la transformación de oficinas en viviendas en la plaza del Olivar y la calle Sagasta.

Además, se ha concedido una licencia de primera ocupación para la división de dos viviendas en cuatro en la calle Jaume Ferran, y se han aprobado licencias de modificación para la construcción de un nuevo edificio de 10 viviendas de precio limitado y ocho viviendas de precio libre en la calle Aragón, así como para la construcción del edificio del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (SOCIB).