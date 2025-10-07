Cort sumará un equipamiento asistencial al pabellón deportivo en los terrenos del antiguo Lluís Sitjar

El proyecto urbanístico que ejecutará el Ayuntamiento de Palma en los terrenos del antiguo Lluís Sitjar incluirán un equipamiento asistencial, ya que el área de Urbanismo ha detectado un déficit de este tipo de servicios en el barrio de Es Fortí. De este modo, además de un pabellón deportivo y un aparcamiento subterráneo que se ubicará en la plaza Barcelona, el solar también acogerá algún tipo de servicio orientado, por ejemplo, a personas de la tercera edad.

La gerencia de Urbanismo aprobará previsiblemente este martes la modificación puntual del Plan General de 1998 para incluir este uso asistencial, que se añadirá al deportivo. Hay que recordar que también está prevista la construcción de viviendas, aunque el Consistorio siempre ha defendido que el uso residencial será muy minoritario en el futuro desarrollo.

El Consistorio cerró a finales de 2024 el proceso de adquisición de los títulos de propiedad del antiguo campo del Real Mallorca, con lo que despejó el camino para desarrollar una gran zona verde que se extienda hasta el cercano parque de sa Riera, e integrar allí un pabellón polideportivo con un aforo para dos mil personas. El suelo destinado a uso deportivo ocupará una superficie de 33.345 metros cuadrados dentro de esta futura zona verde.

Ampliación de la calle Ramon Picó Campanar

Del mismo modo, el Consistorio proyecta la ampliación del ancho de la calle Ramón Picó Campanar y del aparcamiento de la plaza Barcelona, que sumaría dos mil metros cuadrados. Finalmente, dentro del proyecto se incluye la construcción de viviendas de precio asequible en una parcela de 1.920 metros cuadrados.

Ahora el departamento de Urbanismo que dirige Óscar Fidalgo ha decidido incluir también un equipamiento de tipo asistencial.