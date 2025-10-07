Los barrios cercanos a los desarrollos de Son Güells y Son Puigdorfila temen un "colapso" de sus calles

Vecinos de los barrios afectados por los futuros desarrollos urbanísticos de Son Güells y Son Puigdorfila Nou, que sumarán más de 3.500 viviendas, advierten del "colapso" que se producirá en las calles y carreteras cercanas. Del mismo modo, expresan su preocupación porque las nuevas edificaciones no vayan acompañadas de servicios públicos que compensen la llegada de miles de nuevos residentes.

El Proyecto Residencial Estratégico de Son Güells, junto al Camí Salard, se levantarán 3.097 viviendas. Una cifra que ha puesto en guardia a los cercanos barrios del Rafal Nou, Rafal Vell-Vivero y Son Gibert. "Estamos muy preocupados sobre todo por el tema de la movilidad. Los accesos ya están colapsados y no sabemos cómo van a absorber la circulación de miles de coches más", manifiesta Trini Gutiérrez, presidenta de la asociación de vecinos del Rafal Nou.

Estos residentes se reunirán en una asamblea próximamente y reclaman una reunión con el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo. "Queremos que nos expliquen si con todas esas viviendas también van a construir servicios públicos porque ya estamos al límite", afirma Gutiérrez.

Rafel García, presidente de la asociación de vecinos del Rafal-Vivero, también aventura serios problemas de movilidad. "Lo valoramos muy negativamente porque ya estamos saturados. Dicen que construirán más de tres mil pisos. Me pregunto quién las podrá pagar, pero ahora mismo a los vecinos nos preocupa sobre todo el aumento de coches. Los accesos desde la Vía de Cintura y la calle Aragó ya están saturados y no hay margen para ampliarlos", subraya.

También expresan su preocupación desde el Col·lectiu Embat, una plataforma vecinal con presencia en Son Gibert, Son Fuster Nou Palmeres o Son Forteza, también barrios cercanos al futuro desarrollo de Son Güells. Carlos Aguilar critica que los futuros pisos "no serán accesibles para los residentes porque las VPO han sido reemplazas por viviendas de precios limitado, habrá un beneficio más que notable para el promotor y problemas de movilidad en el Camí de Sineu, la carretera de Manacor o el puente que une el Rafal con Son Gotleu".

Son Rapinya: "Es un sinsentido"

En el PRE de Son Puigdorfila Nou se prevén 542 viviendas. En este caso la alarma ha sonado entre los vecinos de Son Rapinya, Son Flor o La Vileta, que también ponen el acento en la saturación de vías ya muy transitadas, especialmente por la concentración de colegios como San Cayetano, La Salle y Madre Alberta. "No tienen en cuenta la movilidad. Nos preocupa el Camí dels Reis, el Camí de Son Rapinya y el de La Vileta, vamos a tener un tapón. Es un sinsentido. Antes teníamos colapso a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde, y ahora lo tendremos a todas horas", subraya Marisa Bonache, presidenta de la asociación de vecinos de Son Rapinya.

Finalmente Joan Prats, de la Plataforma de Entidades ciudadanas de Ponent, expresa su preocupación "a nivel paisajístico y de movilidad". Del mismo modo, recuerda a además del PRE de Son Puigdorfila Nou, está prevista una urbanización en Son Puigdorfila Vell "que puede suponer otras 600 viviendas".