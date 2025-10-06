El restaurador de Santa Catalina cambia la ubicación de las cortinas de la entrada ante las quejas de los vecinos

La pasada semana la asociación Barri Antic de Palma denunciaba que un restaurante de la barriada de Santa Catalina, había colocado unas cortinas que ocupaban espacios de la calle que no le correspondía. Y denunciaba también que estas telas, situadas en los laterales del negocio, lo que hacían era obstaculizar el paso de los peatones.

La asociación se refería al restaurante Loa, cuyo propietario Bruno Sixto ha respondido de inmediato y ha buscado una solución para terminar con estas quejas de los vecinos. Sin bien consideraba que las telas no provocaban ningún inconveniente para los residentes, ya que estaban recogidas con un lazo junto a la fachada, ha buscado una solución. Ha cambiado la ubicación de las cortinas, de tal manera que ya no están en los laterales. Ahora están en la parte frontal de la fachada, colocadas de tal manera que no molestan a los vecinos que transitan por esta calle de la barriada de Santa Catalina, ni tampoco a los clientes que entran en el restaurante.

Bruno Sixto señaló que la fotografía que se publicó en las redes sociales respondía únicamente al momento que, poco antes de abrir el negocio, se colocan las cortinas, de tal manera que aparecen desplegadas. Sin embargo, acto seguido se recogían con el lazo, para que no se convirtieran en un obstáculo para los transeúntes.

El empresario señaló que han sido muchos los vecinos que le felicitaron por esta decoración, porque consideraban que daba un toque de elegancia a la calle. Sin embargo, Sixto señaló que no quiere ningún conflicto con la asociación de vecinos, sobre todo por un problema que tiene una fácil solución. Por ello, decidió cambiar la ubicación de las cortinas.

Al restaurador no le ha gustado algunos comentarios que se publicaron en las redes sociales, con respecto a estas quejas, que aconsejaban quemar las cortinas. Bruno Sixto considera que estos comentarios llaman a la violencia y ello se debería impedir, ya que siempre ha mostrado su voluntad de mejorar la barriada y respetar a los vecinos.