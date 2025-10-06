Protesta en Cort por el atasco con el Plan de Ordenación: "¡Alcalde, escucha, la Policía Local está en lucha!"

"¡Plan chapucero, basta de embusteros!"o "¡Alcalde, escucha, la Policía Local está en lucha!" son algunas de las proclamas que casi un centenar de agentes han coreado este lunes frente al Ayuntamiento de Palma en una protesta convocada por el sindicato ATAP. Reivindican un Plan de Ordenación de la plantilla que equipare turnos, retribuciones económicas y que mantenga la unidad nocturna, metas que parecen lejanas después de casi dos años de negociaciones.

"Estamos enviando al alcalde un mensaje muy claro: queremos negociar. Nuestras reivindicaciones están claras, queremos equiparar los turnos de trabajo que ya existen, mantener la unidad nocturna y equiparar las retribuciones económicas que ahora solo perciben unos pocos. Hoy somos muchos alzando la voz, y habría mucha más gente sino fuera por los que están trabajando o de vacaciones. Damos la mano al alcalde para sentarnos a hablar con él. Este capitán de barco nos lleva a la deriva. Nos han engañado con un plan de recortes cuando solo queríamos equiparar las condiciones", ha manifestado Javier Pérez, delegado de ATAP.

Este sindicato y los otros cuatro con representación en la Policía Local (CCOO, UGT, CSIF y SPPME ) están convocados este martes a una nueva mesa de negociaciones para tratar de acercar posturas. "No tenemos ninguna expectativa. No es más de lo mismo, es peor porque han entrado otro recorte que es eliminar la posibilidad de que los mayores de 45 años hagan noche. En ATAP desde el primer día hemos buscado una equiparación. Negociar es empezar por eso y luego hablar de mejoras. Esperamos que el alcalde recapacite sobre este plan y si es necesario que cambie al capitán y que presente un plan nuevo", ha destacado Pérez en alusión al Guillem Mascaró, jefe de la Policía Local de Palma.

Nueva protesta el próximo lunes

Salvo que en las negociaciones de este martes se produzcan avances significativos, habrá una nueva protesta el próximo lunes convocada por CCOO, UGT, CSIF y SPPME.

Pérez considera que, con voluntad del Consistorio, "en media hora esto estaría solucionado y el alcalde saldría a hombros por la puerta de Cort, pero tienen que querer". Y ha insistido en que "la unidad nocturna es imprescindible, la tienen municipios más pequeños, ¿cómo no la va a tener Palma?"

Finalmente, ha advertido de que "con este Plan de Ordenación vamos a la deriva, hay que cambiar el rumbo".