Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou

Urbanismo ya tiene sobre la mesa los dos primeros Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) que supondrán la construcción de más de 3.500 viviendas en Palma: Son Güells y Son Puigdorfila Nou.

El de Son Güells es el más ambicioso. Junto al Camí Salard se levantarán 3.097 viviendas: 1.422 de venta en el mercado libre y 1.675 de precio limitado. Una parte de los pisos, todavía por definir, se cederá al Ayuntamiento de Palma (el 15% del valor del suelo lucrativo).

En Son Puigdorfila Nou, entre el camino de Son Rapinya y la Vía de Cintura, se prevén 542 viviendas: 262 de venta libre y 280 de precio limitado. Asimismo, la promotora cederá otros 160 pisos de precio limitado al Consistorio.

Son los PRE más maduros de la docena que se reparten por toda Palma y que se ejecutarán con un incremento de la edificabilidad que permite el decreto urbanístico aprobado este año por el Govern (hasta un 45%). En estos dos casos los aumentos son significativos ya que con anterioridad al decreto el desarrollo de Son Güells preveía 2.275 viviendas y el de Son Puigdorfila Nou un total de 365.

Urbanismo ya ha registrado estos dos PRE para su estudio. Es un primer paso administrativo, por lo que todavía no hay fecha para su ejecución. En todo caso, el decreto del Govern agiliza la tramitación, de modo que el proyecto de parcelación, urbanización y construcción se aúnan en un solo trámite ambiental. En suma, se establecerá una reducción muy importante de los plazos: de los más de 10 años habituales para estos casos hasta un periodo estimado de entre 18 y 24 meses.

«Habrá movimiento dentro de esta legislatura», señalan desde el departamento que dirige Óscar Fidalgo en referencia a los trabajos para urbanizar los dos solares previos a la edificación. De este modo, antes de que las grúas entre en acción para levantar los pisos se dispondrán calles, aceras, electrificación, alcantarillado y todos los servicios necesarios para los futuros residentes.

El decreto del Govern también establece que al menos un 50% de las futuras viviendas deben tener algún tipo de protección pública. Y al menos la mitad de ese porcentaje deben ser de alquiler.

En los casos de Son Güells y Son Puigdorfila Nou algo más de la mitad de los pisos que se comercialicen serán de precio limitado (la antigua VPO ha desaparecido) y buena parte de ellos serán de alquiler. Previsiblemente los de mercado libre serán de venta.

Cort estima que los próximos Proyectos Residenciales que lleguen a Urbanismo serán los de Son Ximelis, Can Fontet y Son Cladera Sud.

Los dos que ya han iniciado su tramitación incluirán reservas para equipamientos públicos (deportivos, educativos o socioculturales), zonas verdes y suelo para establecimientos comerciales.

La izquierda ha criticado en reiteradas ocasiones el incremento de edificabilidad permitido y ha puesto en duda que sea compatible con la creación de espacios públicos. Del mismo modo, advierten de que los pisos de precio limitado son más caros que los de VPO, en torno a 300.000 euros y, por tanto, inaccesibles para buena parte de los residentes.

El futuro desarrollo deberá respetar la antigua plaza de toros Son Puigdorfila

La antigua plaza de toros de Son Puigdorfila se encuentra dentro del ámbito en el que se levantarán 542 viviendas. Sin embargo, al ser un patrimonio catalogado no puede demolerse, por lo que las futuras construcciones y equipamientos públicos deberán respetarla. Este espacio era antiguamente era el escenario de las corridas que se celebraban en Son Puigdorfila para festejar el fin de las cosechas, pero lleva décadas abandonada.

Los vecinos denuncian frecuentes episodios de vandalismo, okupaciones e incendios que ponen en peligro este patrimonio.