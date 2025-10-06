Més defiende el futuro del campo con la creación de un parque agrario en Palma
La formación ecosoberanista presenta un plan para proteger el suelo rústico, impulsar la producción local y frenar la especulación urbanística que, según denuncia, promueve el PP
Més per Palma ha presentado este lunes su propuesta para crear un Parque Agrario que transforme las zonas rústicas de la ciudad en espacios productivos, sostenibles y protegidos. El objetivo, según la portavoz de la formación, Neus Truyol, es “asegurar la producción de alimentos locales de calidad, a buen precio y sostenibles”, frente a las presiones urbanísticas y el abandono de los cultivos que sufre actualmente el campo palmesano.
Truyol ha criticado que “el suelo rústico no está destinado a ser urbanizado o a legalizar chalets, como quieren el PP y los especuladores”, y ha defendido que este tiene “una función social y ambiental” que debe preservarse mediante un proyecto de futuro.
El plan de MÉS para el Parque Agrario se basa en cuatro acciones principales: En primer lugar, la creación de un órgano gestor participativo con la presencia del Ayuntamiento, el sector agrario, las cooperativas, las entidades ecologistas y los centros de innovación agraria.
En segundo lugar, la puesta en marcha de un banco de tierras para facilitar el acceso a la tierra, especialmente a jóvenes agricultores y proyectos agroecológicos.
En tercer lugar, la apertura de una escuela de agroecología para formar a nuevos profesionales del sector primario y fomentar la gestión cooperativa.
Y por último, la a aprobación de normas urbanísticas de protección del suelo rústico, para garantizar su uso agrario y evitar su degradación por usos residenciales o recreativos.
Truyol ha recordado que, con Més en el gobierno municipal, el Plan General de Palma ya había definido dos áreas como Parque Agrario (el Huerto Norte y el Pla de Sant Jordi), pero ha lamentado que el PP “haya dejado sin efecto esas normas” y “solo haya aprobado una regulación para los parques fotovoltaicos en zonas agrícolas”.
“Més protegía la agricultura y el paisaje. Con el PP todo va tarde y mal. No quieren fomentar la agricultura; para ellos, el suelo rústico solo sirve para indultar chalets ilegales”, ha denunciado Truyol. La portavoz ecosoberanista ha concluido reclamando “políticas valientes que garanticen el futuro del sector agrario” y ha reivindicado “una Palma que asegure alimentos locales, sostenibles y de calidad”.
- La batalla del Muelle de las Golondrinas de Palma
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”
- El Ayuntamiento cerrará el Passeig Sagrera y los parques de Bellver y La RiBera por la previsión de fuertes lluvias en Palma
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- El Govern constata que los precios de las hamacas de Cala Major son ilegales y requerirá a Cort que actúe
- Adiós a los últimos cinco kioskos de prensa de Palma: Cierran hoy sus puertas por falta de rentabilidad
- Palma dará 'diplomas cívicos' a quien limpie los excrementos de su perro o circule en patinete respetando la normativa