La izquierda en Palma carga contra "el plan especulativo del PP" en Son Puigdorfila y Son Güells

La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Palma ha denunciado el inicio de la tramitación de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) de Son Güells y Son Puigdorfila Nou, que sumarán más de 3.500 viviendas gracias al decreto del Govern que permite hasta un 45% más de edificabilidad.

Neus Truyol, portavoz de Més per Palma y regidora de Urbanismo la pasada legislatura, ha subrayado que estos dos proyectos "se han presentado solo dos meses después de que se haya aprobado la ley", por lo que "demuestra que ya había alianzas entre el PP y los grandes promotores urbanísticos de esta ciudad". En este sentido, la concejala ha criticado que la normativa "permite incrementos de edificabilidad en el suelo urbanizable y por tanto más beneficios económicos para los promotores; se disfraza de solución para las familias, pero solo promociona el beneficio de unos pocos".

Asimismo, Truyol ha señalado que "estos proyectos supondrán viviendas mucho más caras que las que estaban previstas antes, por tanto con precios que las familias no podrán pagar". La regidora se ha referido así al hecho de que la mitad de los pisos previstos serán de precio limitado, más caros que las antiguas VPO. "Imaginemos dentro de cuatro, cinco o seis años, cuando estas viviendas estén construidas. Serán aún más inaccesibles", ha añadido.

También ha considerado que esta mayor edificabilidad permitida implicará "barrios sin zonas verdes, escuelas, centros de salud y otros servicios públicos necesarios para los vecinos".

En el caso de Son Güells, junto al camí Salard, se levantarán 3.097 viviendas: 1.422 de venta en el mercado libre y 1.675 de precio limitado. Con anterioridad al decreto del Govern se preveían 2.275 viviendas. Para la portavoz de Més per Palma este incremento se traducirá en "unos beneficios económicos extraordinarios de más de 160 millones de euros para los promotores y menos de la mitad las zonas verdes con respecto a lo previsto en el Plan General".

En Son Puigdorfila, entre el camino de Son Rapinya y la Vía de Cintura, se prevén 542 viviendas: 262 de venta libre y 280 de precio limitado. Antes de la aprobación de la ley se iban a edificar un total de 365. En este caso Truyol ha estimado un beneficio económico extraordinario para el constructor de 25 millones de euros. "Es una operación de burbuja inmobiliaria y de especulación pura y dura, con una alianza entre el PP y los grandes promotores", ha zanjado.

El PSOE anticipa un "crecimiento desmedido"

Por su parte, el PSOE de Palma ha denunciado que "el alcalde Jaime Martínez ha enterrado la posibilidad de que haya vivienda asequible en Palma", en referencia a las futuras viviendas de precio limitado.

El portavoz socialista, Xisco Ducrós, ha advertido del "crecimiento desmedido que supondrá el desarrollo de ambos proyectos, que no vendrá acompañado de los servicios públicos necesarios incluyendo escuelas, institutos, zonas verdes, centros de salud, centros de día para las personas mayores o parques infantiles".

Ducrós ha estimado que los dos PRE sumarán "más de 11.000 nuevos vecinos y otros 9.000 coches, con pisos que la gran mayoría no podrá pagar y sin los servicios necesarios y sin dar respuesta al colapso circulatorio, que se agravará más".

Y ha criticado que "el alcalde tiene un plan de destrucción de los barrios, un plan especulativo en el que desaparece la vivienda protegida asequible porque trata Palma como un negocio inmobiliario, especula con el suelo y la vivienda y con los derechos de la ciudadanía".