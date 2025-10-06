El Ayuntamiento estudiará alternativas a la recalificación de dos solares en Son Rapinya para construir pisos

El Ayuntamiento de Palma abre la puerta a estudiar alternativas a la recalificación de dos solares municipales de Son Rapinya que estaban destinados a equipamientos públicos y que el Consistorio quiere ceder a empresas para construir viviendas de alquiler asequible.

Así lo comunicó el pasado viernes el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, a una representación de las asociaciones de vecinos de Son Flor-Son Moix Negre, Son Quint y de las asociaciones de Personas Mayores de Son Rapinya y de La Vileta-Son Serra.

Ubicación de los dos solares. / Plataforma Ponent

El Consistorio aprobó en julio la cesión a empresas durante 75 años de seis solares municipales que estaban destinados a equipamientos públicos para construir viviendas de alquiler de precio limitado. Dos ellos se encuentran en Son Rapinya: uno en el Camí Son Vida, 8, donde estaba prevista la construcción de un colegio, y otro en la calle Bernat Pomar, 4, donde se preveía un equipamiento deportivo.

"Se han ofrecido alternativas a zonas urbanas más consolidadas que, además de mantener la idea de hacer pisos más asequibles en el Cinturón de Ponent, aporten equipamientos a los barrios de Son Xigala, Son Serra y La Vileta. El Ayuntamiento ha decidido estudiar las alternativas propuestas por el conjunto de entidades integradas en la Plataforma de Entidades ciudadanas de Ponent", manifestaron estos representantes vecinales.

Los vecinos se muestran "esperanzados"

"En caso de aceptar la propuesta realizada por los integrantes de la Plataforma de Entidades ciudadanas de Ponent, Son Rapinya podría obtener un equipamiento educativo, posiblemente una guardería municipal de 0-3 años; y las barriadas de Son Xigala, Son Serra y La Vileta conseguirían un equipamiento sociocultural (un casal de barrio, una biblioteca o ambas). Además de dos promociones de pisos de alquiler a precio asequible", añadieron los vecinos, que se mostraron "esperanzados" ante un posible cambio de criterio de Urbanismo.