Los socorristas escenifican su precariedad laboral con una protesta simbólica en la playa

Los socorristas de Mallorca volvieron a protagonizar ayer en la playa de Can Pere Antoni una acción simbólica para protestar por la precariedad laboral que aseguran que padecen. Simularon reanimaciones en la arena, rescates y un ahogamiento colectivo, pues se pusieron todos flotando boca abajo en el agua.

La Unió de Socorristes-CGT de Balears no ha alcanzado un acuerdo con la patronal para la mejora de sus condiciones laborales y han anunciado seis manifestaciones distintas para este mes de octubre. También mantendrán la huelga indefinida ante esta situación, un parón que empezaron el pasado día 28 de septiembre.