Conflicto laboral

Los socorristas escenifican su precariedad laboral con una protesta simbólica en la playa

Un momento de la protesta, ayer, en Can Pere Antoni.

Un momento de la protesta, ayer, en Can Pere Antoni. / UNIÓ DE SOCORRISTES-CGT

Redacción Palma

Palma

Los socorristas de Mallorca volvieron a protagonizar ayer en la playa de Can Pere Antoni una acción simbólica para protestar por la precariedad laboral que aseguran que padecen. Simularon reanimaciones en la arena, rescates y un ahogamiento colectivo, pues se pusieron todos flotando boca abajo en el agua.

La Unió de Socorristes-CGT de Balears no ha alcanzado un acuerdo con la patronal para la mejora de sus condiciones laborales y han anunciado seis manifestaciones distintas para este mes de octubre. También mantendrán la huelga indefinida ante esta situación, un parón que empezaron el pasado día 28 de septiembre.

