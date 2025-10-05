El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”

Los vecinos del barrio de Santa Catalina de Palma vuelven a denunciar cómo algunos establecimientos de restauración "sobreocupan" la calle con sus cerramientos y montajes en el exterior.

En esta ocasión, un restaurante nuevo se ha estrenado en Santa Catalina cerrando el espacio que ocupa en la fachada y la acera correspondiente con cortinas, "obstaculizando la vía y el paso de peatones", una imagen que ha sido captada por los vecinos y denunciada a través de sus redes sociales. “Lo vimos totalmente cerrado y después volvimos a pasar y al menos habían atado las cortinas con un lazo”, cuenta la presidenta de la Associació Barri Cívic, Esperança Lliteras, "pero es un elemento que no debería estar ahí".

“Siempre nos sorprenden, siempre dan un paso más”, lamenta. El bar señalado recientemente por los vecinos es el Loa, que está en la calle Cotoner, “que se ha traspasado hace poco y ha reabierto, ocupa el local donde estaba el antiguo Jacaranda”, explica. “Hemos visto cierres de todo tipo, pero cortinas no, es la primera vez”, añade.

Cortinas como cerramiento en un bar de Santa Catalina. / Barri Cívic

"Desmadre"

Lliteras está preocupada por el “desmadre” que hay en el barrio con la "sobreocupación de la vía pública" por parte de algunos negocios de restauración. “No se está controlando absolutamente nada, pero es una situación que se está extendiendo a otras partes de Palma, el Paseo Mallorca, por ejemplo, está irreconocible”, señala. “Es un modelo de ciudad que ninguna autoridad está parando”, indica. “Y cada vez vamos quedando menos vecinos en estos barrios, pasa lo mismo en la Llotja”.

"Se incumple el plan especial"

Otra situación que llama la atención de los residentes en Santa Catalina y denuncia Lliteras es que se están abriendo nuevos negocios de restauración y ocio “en espacios donde supuestamente no se podría. En Santa Catalina hay un plan especial que dice que no se puede poner un bar nuevo en un radio de 50 metros si ya hay tres. Pues estamos viendo que no se está cumpliendo y que se siguen abriendo en ese radio negocios de este tipo”, manifiesta.

Los residentes del barrio Llotja-Born

Recientemente, los vecinos del barrio Llotja-Born de Palma también se quejaron de la sobreocupación de las terrazas en la plaza Drassanes y del empleo por parte de algunos establecimientos de los norais como elementos accesorios de sus terrazas. Los norais son los postes de piedra de la plaza que se empleaban para afirmar las amarras de los barcos.

También pusieron de manifiesto cómo algunos bares del Born dejan su mobiliario en la vía pública.