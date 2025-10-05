Protección animal
Desfile de Peluditos: Varios perros de Son Reus buscan un hogar
La Asociación Peluditos de Son Reus celebró ayer en el centro comercial Fan Mallorca un desfile protagonizado por perros en adopción que buscan un nuevo hogar. El evento cuenta con la colaboración de Adopta-Voluntarios de Son Reus, Sonrisa Animal, Peccas, Gaticos y Perretes, Rescuing Pets, Dogs for U e Inca Gatuna. Durante el desfile diferentes animales recorrieron la pasarela acompañados de voluntarios, ofreciendo así la oportunidad de conocerlos de cerca. Además, la Asociación Peluditos de Son Reus organizó una rifa solidaria, con papeletas a un euro, cuyos fondos se destinarán íntegramente al cuidado de animales abandonados. Entre los premios hubo comidas para dos personas en restaurantes de Fan, así como un par de zapatos de la tienda Deichmann. También se lanzará un concurso de fotos con mascotas a nivel nacional a través de la web del centro comercial cuyo premio final será una escapada por la península.
