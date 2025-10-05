La batalla del Muelle de las Golondrinas de Palma

"El concurso del Muelle de las Golondrinas es inasumible para las empresas de excursiones turísticas cuyas embarcaciones están allí amarradas. Y parece estar pensado para sacarnos a todas y adjudicar el espacio a un gran operador turístico", denuncia el responsable de una de las 17 empresas afectadas.

La Autoridad Portuaria de Baleares tenía previsto presentar el pasado 18 de septiembre el nuevo concurso de gestión del espacio portuario situado frente al Auditorium, pero a última hora decidió posponer el acto y también la aprobación de la convocatoria pública en el seno del consejo de administración de la entidad portuaria, coincidiendo con la protesta en bloque de las empresas de excursiones marítimas afectadas, muy diferentes entre sí en volumen y modelo de negocio, así como en tipo de embarcación, pero agrupadas en este frente en el que se juegan «la supervivencia» bajo el paraguas de APEAM, la Asociación Patronal de Empresas de Actividades Marítimas, que está dispuesta, según ha asegurado, a llegar hasta el final en la defensa de sus intereses, incluso a impugnar la convocatoria del concurso en los tribunales si fuera necesario.

¿Cómo conocieron las empresas de excursiones turísticas los detalles del pliego de condiciones de un concurso no presentado ni aprobado? Por las reuniones mantenidas con la Autoridad Portuaria, aclaran. Y porque en el seno de estas mismas reuniones se les transmitió que las bases de la convocatoria serían muy similares a las del concurso de Alcúdia, convocado en este verano y que también afecta a las empresas de excursiones turísticas, lo que hizo saltar todas las alarmas de las 17 embarcaciones afectadas.

APEAM denunció entonces que el futuro pliego de condiciones del concurso del Muelle de las Golondrinas iba a suponer para las empresas una subida de tarifas del 1.500%. «Una golondrina tipo pasaría de pagar unos 27.000 euros anuales a la friolera de 177.772 euros al año», subrayó la patronal, además de la obligación de abonar una tasa por pasajero en cada entrada y salida del puerto de dos euros por pasajero, cuando los cruceros turísticos abonan otra de coste muy inferior, de 0,08 euros por pasajero en cada maniobra de atraque y desatraque.

Pasajeros hacen cola en el Muelle de las Golondrinas antes de embarcar en una excursión turística / Miguel Vicens

El contraste de cifras entre la Autoridad Portuaria y los empresarios de embarcaciones turísticas

La Autoridad Portuaria contraatacó asegurando que las cifras que habían sido difundidas por la patronal no se corresponden con la realidad. Y que el concurso en preparación persigue la "reordenación de la dársena dedicada al embarque de personas que contratan excursiones turísticas por el Puerto de Palma y la bahía". Añadió que el espacio se convertirá en un nodo de transporte sostenible, donde se concentrarán diferentes alternativas de movilidad, entre ellas el Bus Nàutic, que unirá el Paseo Marítimo con el Paseo Sagrera, el Molinar y el Dique del Oeste, y operará con embarcaciones de bajas emisiones. Además, señaló que el concurso pretende ordenar los locales comerciales y de hostelería, así como definir el modelo turístico de las excursiones. Y hacerlo a partir de las peticiones sociales y la racionalización de las autorizaciones de atraque.

Desveló, además, que las tarifas que la APB cobra a las embarcaciones que operan en el Muelle de las Golondrinas no han sido revisadas en los últimos 20 años, y que ascienden a 264 euros al mes por embarcación.

Vista general del Muelle de las Golondrinas de Palma desde el nuevo Paseo Marítimo / Miguel Vicens

Acto seguido realizó una hipótesis conservadora del negocio que realizan actualmente las embarcaciones de excursiones turísticas: 18, según la APB, con un total de 2.209 plazas, que en temporada alta realizan una media de dos viajes diarios, lo que supone más de 4.400 pasajeros al día. Con una ocupación de las embarcaciones del 50%, la facturación conjunta superaría los 19,8 millones de euros por temporada. Siempre según la APB, esta facturación se traduciría en unos ingresos por barco de 184.000 euros al mes.

Frente a ello, continuó la APB, los barcos turísticos del Muelle de las Golondrinas pagaron en 2024 un total de 56.958 euros en tasas, lo que equivale a 3.164 euros por embarcación al año, apenas 264 euros mensuales, muy lejos de los 27.000 euros que la patronal de empresas turísticas sostuvo que abonaba anualmente una golondrina tipo.

"Es verdad que los costes del amarre por embarcación son muy bajos hoy en día en comparación con otras tasas por amarre, de 264 euros mensuales", admite uno de los empresarios consultados. "Pero es que la Autoridad Portuaria no los ha revisado en 20 años. ¿Nos corresponde a nosotros pedirle que nos actualice los precios?", se pregunta.

Sin embargo, las empresas de excursiones turísticas critican a la entidad portuaria por su "desconocimiento" de la realidad económica del sector. "El estudio económico que ha presentado sobre nuestra actividad es una locura", replican. Y corrigen a la APB con las "cifras reales de su actividad".

Así, el número de empresas que operan, que la entidad portuaria cifra en 18, son en realidad 17, apuntan los empresarios. El número de plazas que ofrecen a bordo es de 2.151 y no de 2.209. El precio del pasaje medio, que la APB sitúa en 50 euros, solo alcanza los 45. Y los ingresos brutos por temporada, que la APB eleva a los 19,8 millones de euros, se quedan en 968.335 euros.

Y, sobre todo, subrayan las empresas de excursiones turísticas, la Autoridad Portuaria "no tiene en cuenta los costes de personal, mucho más elevados en el mar que en tierra. Tampoco contempla las comisiones que las empresas abonan a touroperadores y agentes —imprescindibles para mantener un flujo constante de clientes—. Ni siquiera contabiliza, añaden, los gastos de mantenimiento de las embarcaciones, mucho más elevados que en la náutica de recreo, porque los barcos deben ser revisados cada año en dique seco para pasar la revisión de Capitanía Marítima», concluyen los empresarios consultados.

Opinan, además, que si la intención de la Autoridad Portuaria es elevar de forma desmesurada los precios que pagan las empresas de excursiones turísticas para ofrecer la nueva concesión a un gran operador turístico, tal como sospechan —como los que compiten en el concurso del Bus Nàutic—, "podría ser una opción trasladar la actividad de las excursiones turísticas a otros muelles del Puerto de Palma, como por ejemplo el Moll Vell o incluso el Dique del Oeste", tal como las mismas empresas de excursiones turísticas han planteado a la APB en las reuniones conjuntas.

Constatan las empresas del Muelle de las Golondrinas que, pese a la retirada temporal del concurso tras sus protestas, no se ha producido un acercamiento de posturas entre las dos partes, más allá del contraste de cifras. Pero aseguran que su ánimo para luchar hasta el final, aunque sea en los tribunales, no ha decaído. Está en juego, aseguran, el futuro de 17 empresas, sus trabajadores y 500 familias.