Medio ambiente
Las visitas guiadas a es Carnatge se reanudan en octubre
Están dirigidas por personal especializado que ofrece explicaciones sobre su biodiversidad y la necesidad de preservar el espacio
redacción
El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Medio Natural, Espacios Saludables, Mercados e Innovación, reanudará a lo largo de los meses de octubre y noviembre las visitas guiadas al espacio natural de es Carnatge.
Según ha informado Cort en una nota de prensa, este espacio de litoral situado entre Cala Gamba y Cala Estancia dispone de calificación de Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Esta calificación pretende reconocer y proteger la importancia de los valores geológicos, paleontológicos y biológicos.
En total, Cort ha previsto diez visitas guiadas a la zona, cinco de ellas en octubre y otras cinco en noviembre.
La actividad está abierta a todos los públicos y se han diseñado visitas dirigidas a escolares.
Las convocatorias se llevarán a cabo en dos franjas semanales, una en jornada laborable y otra en sábado o domingo, para favorecer la asistencia de familias. Los días concretos pueden ser modificados en función de las inscripciones recibidas.
Las rutas serán dirigidas por personal especializado que ofrecerá explicaciones sobre la singularidad de es Carnatge, su biodiversidad y la necesidad de preservar el espacio.
Educación ambiental
El teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados y Bienestar Animal, Llorenç Bauzá de Keizer, ha indicado que con esta iniciativa, llevada a cabo con la Fundación Palma Aquarium, el Ayuntamiento «refuerza su compromiso» con la educación ambiental, la sostenibilidad y la conservación del entorno.
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- El Ayuntamiento cerrará el Passeig Sagrera y los parques de Bellver y La RiBera por la previsión de fuertes lluvias en Palma
- El Ánima Beach sale a concurso público: Autoridad Portuaria busca gestor para el bar restaurante de la Punta del Gas en Palma
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana por la Fira del Variat y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades