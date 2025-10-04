Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barriadas

Roca visita el ‘casal’ de Santa Catalina con motivo del inicio del curso

En el programa municipal de actividades destacan informática, guitarra, taichí, baile o los talleres culinarios, entre otros

Los ‘casals’ son espacios de encuentro, aprendizaje y cohesión social

Los ‘casals’ son espacios de encuentro, aprendizaje y cohesión social / CORT

Redacción Digital

Palma

La segunda teniente de alcalde y regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, visitó ayer el casal de Barri de Santa Catalina, coincidiendo con el inicio del nuevo curso del programa municipal de actividades, que se desarrolla en 11 casals de Palma.

Durante su visita, la regidora pudo conocer de primera mano algunas de las actividades que se llevan a cabo en el centro, como informática, guitarra, taichí o baile, y conversó con los participantes y profesionales del casal, a quienes les agradeció su compromiso y esfuerzo «fundamentales para el buen funcionamiento del programa».

Asimismo, Roca tuvo la oportunidad de comprobar las diversas reformas que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en este equipamiento, incluyendo la renovación del sistema de climatización y trabajos de repintado.

También se llevó a cabo la reforma de la cocina destinada a los talleres culinarios con una inversión de 9.500 euros.

Por otro lado, la teniente de alcalde destacó la gran acogida que recibe cada año la programación municipal, con 3.657 plazas ya cubiertas de un total de 3.750 ofertadas, y puso en valor la importancia de estos equipamientos «como espacios de encuentro, aprendizaje y cohesión social en los barrios».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
  2. Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
  3. El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
  4. El Ayuntamiento cerrará el Passeig Sagrera y los parques de Bellver y La RiBera por la previsión de fuertes lluvias en Palma
  5. El Ánima Beach sale a concurso público: Autoridad Portuaria busca gestor para el bar restaurante de la Punta del Gas en Palma
  6. La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
  7. Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana por la Fira del Variat y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma
  8. Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades

Las visitas guiadas a es Carnatge se reanudan en octubre

Las visitas guiadas a es Carnatge se reanudan en octubre

Renuevan 514 puntos del alumbrado de cinco barrios

Renuevan 514 puntos del alumbrado de cinco barrios

Roca visita el ‘casal’ de Santa Catalina con motivo del inicio del curso

Roca visita el ‘casal’ de Santa Catalina con motivo del inicio del curso

Movilidad reitera su negativa a que la Policía Local aparque y circule por la zona peatonal de ses Estacions

Movilidad reitera su negativa a que la Policía Local aparque y circule por la zona peatonal de ses Estacions

ARCA reivindica la protección de los jardines históricos de Mallorca en una conferencia muy concurrida

ARCA reivindica la protección de los jardines históricos de Mallorca en una conferencia muy concurrida

El Ayuntamiento de Palma renueva más de 500 farolas en cinco barrios por más de 250.000 euros

El Ayuntamiento de Palma renueva más de 500 farolas en cinco barrios por más de 250.000 euros

Consulta las calles cortadas y los desvíos de autobuses previstos en Palma por la manifestación en apoyo a Palestina

Consulta las calles cortadas y los desvíos de autobuses previstos en Palma por la manifestación en apoyo a Palestina

La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma

La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
Tracking Pixel Contents