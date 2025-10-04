Barriadas
Roca visita el ‘casal’ de Santa Catalina con motivo del inicio del curso
En el programa municipal de actividades destacan informática, guitarra, taichí, baile o los talleres culinarios, entre otros
La segunda teniente de alcalde y regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, visitó ayer el casal de Barri de Santa Catalina, coincidiendo con el inicio del nuevo curso del programa municipal de actividades, que se desarrolla en 11 casals de Palma.
Durante su visita, la regidora pudo conocer de primera mano algunas de las actividades que se llevan a cabo en el centro, como informática, guitarra, taichí o baile, y conversó con los participantes y profesionales del casal, a quienes les agradeció su compromiso y esfuerzo «fundamentales para el buen funcionamiento del programa».
Asimismo, Roca tuvo la oportunidad de comprobar las diversas reformas que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en este equipamiento, incluyendo la renovación del sistema de climatización y trabajos de repintado.
También se llevó a cabo la reforma de la cocina destinada a los talleres culinarios con una inversión de 9.500 euros.
Por otro lado, la teniente de alcalde destacó la gran acogida que recibe cada año la programación municipal, con 3.657 plazas ya cubiertas de un total de 3.750 ofertadas, y puso en valor la importancia de estos equipamientos «como espacios de encuentro, aprendizaje y cohesión social en los barrios».
