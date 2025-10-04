Infraestructura
Renuevan 514 puntos del alumbrado de cinco barrios
El objetivo es mejorar la eficiencia energética y la calidad del alumbrado público
.
El Ayuntamiento ha completado la renovación de 514 puntos de luz en cinco barrios de la ciudad con una inversión total de 252.907 euros. Este proyecto ha consistido en la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED, lo que mejora notablemente la eficiencia energética y la calidad del alumbrado público. Además, esta renovación genera un ahorro económico y reduce el consumo energético, contribuyendo a un modelo urbano más sostenible.
En concreto, en el barrio de Son Canals se han cambiado 126 puntos de luz; en Son Roca, 165; en Son Anglada, 49; en Los Almendros, 110 y en Can Capes, 64 puntos de luz.
