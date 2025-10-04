Movilidad reitera su negativa a que la Policía Local aparque y circule por la zona peatonal de ses Estacions

Pulso en el Ayuntamiento de Palmapor el aparcamiento y circulación de vehículos de la Policía Local en la zona peatonal del parc de Ses Estacions, donde acaba de abrir una nueva comisaría. Hace dos semanas Seguridad Ciudadana volvió a solicitar a Movilidad la instalación de señalización para regular y advertir del paso de coches por esta explanada. Sin embargo, los técnicos volvieron a descartar esta posibilidad argumentando razones de seguridad para los peatones.

Cort busca una solución para conjugar las necesidades de la Policía Local y las precauciones de Movilidad. Los técnicos de este departamento recelan del paso de vehículos por razones de seguridad viaria. Pero no está siendo fácil y desde hace semanas aparcan y transitan por esta área.

En su última respuesta, Movilidad se remitió a un informe de junio en el que ya argumentaba su rechazo a las pretensiones de la Policía Local. «Hay que incidir en la elevada movilidad peatonal y ciclista/VMP de este espacio en el que, además de existir el acceso principal a la Estación Intermodal de Palma y a su aparcamiento, existen numerosas paradas de la EMT conformando el punto de Intermodalidad más relevante de la ciudad», advertían los técnicos del departamento que dirige Toni Deudero.

Los técnicos proponen que los vehículos aparquen en la calle Marquès de la Fontsanta, donde se habilitaría un carril para este fin. La Policía Local, por su parte, rechaza esta posibilidad porque considera que los coches deben estar junto a la comisaría y vigilados con cámaras.

La solución óptima de los agentes pasa por habilitar un corredor por el que accederían los vehículos policiales que estaría delimitado por unas jardineras. Esta alternativa obligaría a establecer un corte en el carril bici que discurre por la explanada peatonal y por el que los usuarios de patinetes y bicicletas acceden al parque.

Un cuerpo de choque

Esta solución les permitiría salir para atender un servicio con celeridad. Más aún teniendo en cuenta que las nuevas dependencias serán la sede de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), un cuerpo de choque que actúa sobre todo en emergencias.

Sin embargo las posturas parecen a día de hoy muy alejadas ya que Movilidad considera que esta posibilidad «no cumple los requisitos mínimos de seguridad viaria y urbanísticos».