El festival cuir literario sigue adelante con escritoras internacionales

La asociación Egua de Troia confirma que las I Jornadas Literarias Cuir se celebrarán en Palma los días 10, 11 y 12 de octubre en la plaza Quadrado. El colectivo denuncia que Cort ha prohibido un evento «estrictamente cultural y literario» con la «excusa» de un informe sobre una fiesta celebrada por el aniversario de Llibreria Pròpia, en la que sí hubo actuaciones musicales y que derivó en quejas vecinales por ruido. «En esta ocasión hemos programado los conciertos en otra fecha y en la sala Es Gremi, no en la plaza, para evitar molestias a los vecinos». Participarán Gabriela Wiener (Perú), María Fernanda Ampuero (Ecuador), Anneke Necro (Barcelona) o Lucrecia Masson (Argentina).