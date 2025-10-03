Consulta las calles cortadas y los desvíos de autobuses previstos en Palma por la manifestación en apoyo a Palestina
La protesta está convocada el próximo día 5 de octubre a las 18.00 horas
EP
Palma registrará cortes de tráfico y desvíos de autobuses debido a la manifestación en apoyo a Palestina del domingo 5 de octubre entre las 18.00 y las 21.00 horas.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa, para la manifestación se llevarán a cabo diversos cortes de tráfico en el centro de Palma siguiendo el recorrido de la protesta.
Recorrido
El recorrido empezará en la plaza Francesc Garcia i Orell, continuará por Nuredduna, avenida Alexandre Rosselló, plaza de España, Porta Pintada, Oms, Rambla, calle Unió, Born y Constitució.
Por ello, durante el paso de la manifestación se cerrará el tráfico en las Avenidas en ambos sentidos, calle Aragó, calle Eusebi Estada, calle 31 de diciembre y General Riera, se cerrarán en dirección Avenidas. También se cortará el tráfico de Vía Roma, Jaime III y Antoni Maura.
Además, los aparcamientos de plaza de España y de Comte Sallent cerrarán sus salidas hacia las Avenidas. También el de plaza Mayor cerrará la salida por las Ramblas. Las calles se irán reabriendo a medida que avance la manifestación.
Líneas de la EMT desviadas
Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desviará líneas de autobús que afectarán a las rutas A1, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L10, L12, L14, L16, L20, L22, L23s, L24, L25, L33, L35, L46 y L47. También a las paradas 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108, 1048, 1330, 1051, 981, 543, 110, 390, 598, 986, 111, 113, 455, 559, 1139, 325, 388, 389, 453, 1982, 7, 49, 47, 46, 191, 192 y 193.
El Ayuntamiento recomienda consultar los desvíos en la web oficial o la aplicación móvil.
