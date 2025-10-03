ARCA reivindica la protección de los jardines históricos de Mallorca en una conferencia muy concurrida
El historiador Jaume Llabrés repasó el patrimonio verde de la isla y alertó sobre su degradación en un acto celebrado en el Colegio de Abogados de Palma.
La asociación en defensa del patrimonio ARCA celebró este miércoles una conferencia que atrajo a un numeroso público en el auditorio del Colegio de Abogados de Palma. Bajo el título “Mallorca, pasado y presente de los jardines históricos”, el histórico Jaume Llabrés ofreció un recorrido detallado por el patrimonio verde de la isla, con referencias a espacios emblemáticos como Alfàbia, sa Granja, Son Moragues, Raixa o sa Fortalesa de Pollença.
La presentación corrió a cargo de Antònia Maria Perelló, doctora en Historia del Arte y directora de la Fundación Pilar i Joan Miró, quien subrayó la relación histórica entre los jardines y el ser humano, además de anunciar la mejora de los espacios verdes de la Fundación.
En su intervención, Llabrés dividió la ponencia en dos bloques: en el primero clasificó los jardines mallorquines en cinco tipologías —huertos-jardines, jardines monumentales, románticos, patios y claustros, y entornos urbanos—, mientras que en el segundo amplió la mirada al ámbito peninsular, destacando tanto los aciertos como los retos en la preservación de este patrimonio.
El especialista alertó sobre la degradación que sufren muchos de estos espacios y reivindicó su valor artístico, cultural y medioambiental.
Desde ARCA se destacó la gran acogida del acto y se recordó la urgencia de proteger y recuperar los jardines históricos, en su mayoría de propiedad privada, como parte esencial de la memoria, la belleza y la sostenibilidad de Mallorca.
