ARCA reivindica la protección de los jardines históricos de Mallorca en una conferencia muy concurrida

La asociación en defensa del patrimonio ARCA celebró este miércoles una conferencia que atrajo a un numeroso público en el auditorio del Colegio de Abogados de Palma. Bajo el título “Mallorca, pasado y presente de los jardines históricos”, el histórico Jaume Llabrés ofreció un recorrido detallado por el patrimonio verde de la isla, con referencias a espacios emblemáticos como Alfàbia, sa Granja, Son Moragues, Raixa o sa Fortalesa de Pollença.

La presentación corrió a cargo de Antònia Maria Perelló, doctora en Historia del Arte y directora de la Fundación Pilar i Joan Miró, quien subrayó la relación histórica entre los jardines y el ser humano, además de anunciar la mejora de los espacios verdes de la Fundación.

En su intervención, Llabrés dividió la ponencia en dos bloques: en el primero clasificó los jardines mallorquines en cinco tipologías —huertos-jardines, jardines monumentales, románticos, patios y claustros, y entornos urbanos—, mientras que en el segundo amplió la mirada al ámbito peninsular, destacando tanto los aciertos como los retos en la preservación de este patrimonio.

Jaume Llabrés y Antònia Maria Perelló / ARCA

El especialista alertó sobre la degradación que sufren muchos de estos espacios y reivindicó su valor artístico, cultural y medioambiental.

Desde ARCA se destacó la gran acogida del acto y se recordó la urgencia de proteger y recuperar los jardines históricos, en su mayoría de propiedad privada, como parte esencial de la memoria, la belleza y la sostenibilidad de Mallorca.