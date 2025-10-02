Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de Pere Garau proponen ajardinar la plaza Encarna Viñas con especies autóctonas

"Pere Garau es el barrio más poblado de Palma, necesita con urgencia espacios verdes que mejoren la calidad ambiental y el bienestar de sus vecinos", reclaman desde la asociación

La plaza Encarna Viñas .

La plaza Encarna Viñas . / Google Maps

EP

La asociación vecinal Pere Garau Sostenible ha presentado al Ayuntamiento de Palma una propuesta para ajardinar el parterre de la plaza Encarna Viñas con especies autóctonas de forma prioritaria y urgente.

Este espacio de alrededor de 10 metros cuadrados, han señalado los vecinos en un comunicado, en la actualidad únicamente cuenta con un platanero, tierra desnuda y una escultura dedicada a Encarna Viñas. Eso lo convierte en un "entorno inhóspito que invita a lanzar basura y que los perros hagan sus necesidades", ha sostenido Pere Garau Sostenible.

Aunque desde su inauguración en 2011 la plaza pasó de ser un lugar de "tránsito" a "un espacio de encuentro vecinal", 14 años después "continúa pendiente dotar de vida el parterre que la preside".

Especies autóctonas

La propuesta planteada a Cort por los vecinos contempla que se ajardine este espacio con especies arbustivas autóctonas como el madroño, la mata, el romero, la lavanda o la aladierna, lo que aportaría "biodiversidad y valor estético".

"Pere Garau es el barrio más poblado de Palma, necesita con urgencia espacios verdes que mejoren la calidad ambiental y el bienestar de sus vecinos", han reclamado desde la asociación.

La plantación, han propuesto, podría llevarse a cabo mediante una acción comunitaria en la que participaran los alumnos de los centros escolares del barrio.

